W sobotę, 7 września, o godzinie 11.00 odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Na wydarzenie zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli. W tym roku miłośnicy literatury czytać będą „Kordiana” Juliusza Słowackiego.

„Kordian”, który powstał w trakcie pobytu Słowackiego na emigracji – w Szwajcarii, niedługo po upadku powstania listopadowego, nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju Rzeczypospolitej dalej musi się opierać na odwadze i determinacji, a krytyczna analiza błędów i zaniechań z przeszłości jest równie ważna, jak inspiracja tym, co w naszej tradycji najpiękniejsze.

Utwór po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1834 roku w Paryżu i należy do najważniejszych dokonań literackich poety. Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara. Główny temat odnosi się jednak wprost do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków klęski wolnościowego zrywu.

Do dziś pozostaje jednym z najczęściej interpretowanych i dyskutowanych utworów, zajmując ważne miejsce w kanonie polskiej literatury.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli na wyjątkowe wydarzenie, jakim jest coroczna edycja Narodowego Czytania. Niech wspólnej lekturze „Kordiana” towarzyszy refleksja nad wymownym przekazem Juliusza Słowackiego. Mile widziane będą osobiste egzemplarze „Kordiana”, które zostaną wzbogacone okolicznościową pieczęcią upamiętniającą publiczne czytanie tegorocznej lektury – zachęca do uczestnictwa Beata Życzyńska, dyrektor stalowowolskiej biblioteki. Wydarzeniu będą towarzyszyć utwory polskich kompozytorów, w wykonaniu pianisty Huberta Pisery oraz wystawa dotycząca biografii Juliusza Słowackiego i ciekawostek związanych z czytanym dziełem.

Partnerami wydarzenia są: Stowarzyszenie Literackie Witryna oraz Fundacja Wspierania Kultury Amadeusz w Stalowej Woli.