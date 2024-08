W piątek, 23 sierpnia przed stalowowolskim Ambulatorium odbyła się konferencja prasowa dotycząca najbliższych planów rozwojowych tej jednostki oraz działań, które już są prowadzone. W spotkaniu wzięli udział wiceprezydent Stalowej Woli Monika Pachacz- Świderska, dyrektor SPZOZ Andrzej Komsa i jego zastępca ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych Zofia Jurkowska.

– Chcielibyśmy powiedzieć o obszarach, które już objęliśmy działaniami. Pierwszy obszar ze względu na szczególną specyfikę tego miejsca dotyczy dostępu pacjentów do opieki specjalistycznej. Pozyskaliśmy kolejnych specjalistów, którzy będą przyjmować w tym miejscu. Opieka specjalistyczna w tym miejscu jest bardzo dobrze rozwinięta, ale mamy jeszcze możliwości lokalowe żeby dokadrowić ten zakład opieki zdrowotnej – poinformowała Monika Pachacz-Świderska.

Dyrektor Andrzej Komsa mówił o tym, że od marca tego roku poszerzona została dostępność w poradni medycyny pracy o dwóch lekarzy. Od lipca bieżącego roku zatrudnieni zostali kolejni lekarze: kardiolog (9 godzin tygodniowo), diabetolog (10 godzin tygodniowo), ginekolog (8 godzin tygodniowo), a od 1 września w poradni diabetologicznej będzie jeszcze przyjmował lekarz diabetolog w pełnym etacie godzinowym.

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej

– Specyfika tego zakładu, opiera się na bardzo ważnej części jaką jest POZ, bo mamy tutaj lekarzy rodzinnych i ponad 10 tys. deklaracji pacjentów zapisanych do tych lekarzy rodzinnych. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję z panem dyrektorem Komsą, że będziemy korzystać z nowych świadczeń, które umożliwia NFZ w ramach POZ, a są dostępne od października 2022 roku. Wchodzimy w opiekę tzw. koordynowaną. Co to oznacza dla pacjenta? Pacjent, który jest zapisany do lekarza rodzinnego, będzie miał swojego koordynatora, który będzie opiekował się całym jego procesem profilaktyczno-diagnostyczno-leczniczym. Lekarz POZ czyli lekarz rodzinny z konkretnymi specjalistami, z którymi nawiązaliśmy współpracę i to już będą nowi specjaliści będzie mógł robić konsultacje na zasadzie telekonsultacji lekarz-lekarz, albo wysłać pacjenta do konkretnego lekarza. W ramach tej opieki koordynowanej lekarz POZ będzie również mógł zlecać badania, których do tej pory nie mógł zlecać, bo nie były w koszyku świadczeń gwarantowanych, z zakresu POZ – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

– Opieka koordynowana obejmuje 5 działów medycyny czyli nefrologię, endokrynologię, diabetologię, pulmunologię, kardiologię – wyjaśnił Andrzej Komsa.

Ośrodek ambulatoryjnej opieki kardiologicznej

Gmina Stalowa Wola przekazała środki finansowe w wysokości ponad 350 tys. zł na zakup sprzętu, który w ostatnich tygodniach został już dostarczony do Ambulatorium. – Jest to sprzęt z zakresu kardiologii. Mając zespół specjalistów, mając pielęgniarkę, która też jest fachowcem i ma kwalifikacje z zakresu opieki kardiologicznej i mając również ten sprzęt specjalistyczny podjęliśmy taką decyzję, żeby stworzyć w Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Kwiatkowskiego takie może innowacyjne przedsięwzięcie tzn. podzielić te obszary na specjalistyczne ośrodki. I pierwszym takim ośrodkiem, który chcielibyśmy żeby powstał w tym zakładzie jest ośrodek ambulatoryjnej opieki kardiologicznej, czyli w jednym miejscu, w jednej lokalizacji skupimy wszystkie te obszary, które dotyczą diagnostyki i leczenia pacjenta z zakresu chorób układu sercowo – naczyniowego, żeby też usprawnić mu funkcjonowanie w tym obiekcie, żeby nie musiał chodzić w różne miejsca tylko w jednym obszarze znalazł wszystko to co z tego zakresu będzie potrzebował. Scali to również zespół kompetencyjnie, będą mogli wymieniać się doświadczeniami, będą mogli się nawzajem konsultować więc poprawi to jakość udzielanych świadczeń. Jest to zmiana organizacyjna, w związku z tym, pan dyrektor Komsa będzie prosił Radę Społeczną o zatwierdzenie tej zmiany. I ten ośrodek będzie posiadł również swojego koordynatora, który będzie nadzorował jego pracę i również odpowiadał na potrzeby pacjentów jeżeli będą jakiekolwiek problemy z tego obszaru – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Ambulatorium od miesiąca posiada nowy sprzęt kardiologiczny. Zakupiony został echokardiograf, 10 holterów ciśnieniowych, 10 holterów EKG, sprzęty do badań wysiłkowych. Przy ośrodku kardiologicznym powstały niezbędne pracownie.

Poprawa dostępności

Oprócz obszaru medycznego, placówka będzie realizować zadania z zakresu dostępności.

– W ramach tego zadania SP ZOZ będzie realizował takie obszary jak montaż windy zewnętrznej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowa schodów zewnętrznych, łącznie z przebudową zarówno do wiatrołapu jak i z wiatrołapu na teren holu, będą przebudowane sanitariaty pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami, również ciągi komunikacyjne zostaną przebudowane częściowo. Dodatkowo dla osób z problemami w zakresie wzroku będą zainstalowane plany tyflograficzne, dla osób z zaburzeniami słuchu, przede wszystkim w rejestracjach zostaną zainstalowane pętle indukcyjne. Natomiast na korytarzach będą zainstalowane ścieżki dostępności do tych udogodnień. Ponadto remontowi będzie podlegała klatka schodowa w obrębie POZ i specjalistyki. Będą wymienione schody, poręcze, zastosowane ułatwienia dla osób mających problemy z przemieszczaniem się. Będzie zakupione krzesełko transportowe. Jednocześnie SP ZOZ zobowiązał się do zmiany strony internetowej i będzie ona dostosowana dla osób z wszelkimi niepełnosprawnościami – mówiła Zofia Jurkowska.

Remont ma trwać około pół roku, prace powinny ruszyć na przełomie września i października.