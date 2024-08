„Kolektyw Rodzinny” to tytuł warsztatów plastycznych adresowanych do całych rodzin. W sobotę, 24 sierpnia, odbędą się na niżańskim osiedlu Tysiąclecia.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na rodzinne warsztaty plastyczne „Rodzinny Kolektyw”. To wyjątkowa okazja, by spędzić wspólnie czas w twórczy i kreatywny sposób. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, które na pewno umilą nam ten wyjątkowy dzień – zachęcają organizatorzy.

W programie wydarzenia znajdą się między innymi: Magiczna Sakiewka – wspólne tworzenie unikalnych woreczków; Moja Pamiątka z Wakacji – kreatywne pamiątki na zakończenie lata oraz Zakładka do Wakacyjnej Książki, czyli tworzenie kolorowych zakładek do książek.

Warsztaty rozpoczynają się o godz. 17.00, a zakończą o godz. 19.00. Wstęp wolny. Wydarzenie finansowane ze środków Gminy i Miasta Nisko.