Rowerowa wyprawa do miejsca owianego legendą o nieszczęśliwej miłości to propozycja Miejskiego Domu Kultury na pożegnanie lata. Uczestnicy rajdu przekonają się, że nasza okolica jest równie bogata w historie, legendy jak i wszystkie inne tereny zamieszkane od wieków.

Rajd rowerowy zaplanowana na niedzielę, 8 września. Celem wyprawy będzie Uroczysko Rozdół położone w Lesie Uleszczyzny, porastającego teren pomiędzy Ulanowem, Glinianką i Bielinami.

Z Uroczyskiem związana jest legenda o nieszczęśliwej miłości. Ponoć, gdy przyłożymy ucho do wody wypływającej z tamtejszego źródełka, możemy usłyszeć bicie dzwonu kościoła, który kiedyś stał w tym miejscu. O czym opowiada legenda związana z tym leśnym zakątkiem, dowiedzą się uczestnicy rajdu, a słuchając opowieści będą delektować się urokiem i tajemniczą aurą tego miejsca.

Rajd rowerowy do Uroczyska Rozdół startuje z parkingu przy kościele w Pysznicy, ul. Wolności 297. Do przejechania jest trasa o długości około 70 km. Powrót z rajdu planowany jest około godz. 16.00 w to samo miejsce. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników rajdu oraz pomoc medyczną na trasie. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Rajd nie ma charakteru wyścigu, jest to impreza typowo rekreacyjna. Mogą wziąć w nim udział dzieci, młodzież oraz dorośli, trzeba jednak uwzględnić długość przygotowanej trasy. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – rodzica bądź opiekuna prawnego. Dzieci podróżujące w fotelikach oraz przyczepkach rowerowych nie są formalnymi uczestnikami rajdu i nie ma potrzeby ich zgłaszania. Za takich uznawani są wyłącznie rowerzyści podróżujący samodzielnie.

Liczba uczestników rajdu ze względów organizacyjnych jest ograniczona do 100 osób. O możliwości wzięcia udziału w imprezie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz Google na stronie internetowej Organizatora: www.mdkstalowawola.pl. Po wyczerpaniu limitu miejsc możliwość zgłaszania się zostanie zablokowana.

Każdy uczestnik rajdu powinien być wyposażony w kask rowerowy i

używać go podczas jazdy. Zalecane są rowery górskie lub trekkingowe.

Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie MDK w Stalowej Woli.

Program rajdu

10.10 – zbiórka

10.15 – start rajdu

10.15 – 12.15 – przejazd trasą rajdu

ok. 12.15 – odpoczynek na Uroczysku Rozdół, krótka legenda

ok. 12.40 – 13.00 – dojazd na posiłek regeneracyjny do Dworu w Bielinach

ok. 14.00 – 16.00 – powrót