W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisana została umowa na realizację projektu „Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Niżańskim”. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 4,5 miliona zł i dotyczy uczniów i nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. Reprezentujący Powiat Niżański: starosta Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka i naczelnik Wydziału Finansowego Elżbieta Wilk oraz z ramienia WUP w Rzeszowie, jako instytucji pośredniczącej – dyrektor WUP Tomasz Czop, złożyli swoje podpisy na dokumentach dotyczących realizacji projektu „Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Niżańskim” w ramach działania FEPK.07.13 Szkolnictwo zawodowe.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 480 732,76 zł, w tym dofinansowanie stanowi 4 032 657,76 zł oraz wkład własny Powiatu Niżańskiego wynosi 448 075,00 zł.

Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie, odbędą się kursy i szkolenia dla uczniów, przeprowadzone zostanie doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia dla nauczycieli, staże uczniowskie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ponadto zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne, wizyty studyjne oraz szkolenia wyjazdowe.

– Otrzymane dofinansowanie umożliwi realizację projektu mającego na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Niżańskim, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół i dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – mówi starosta niżański Robert Bednarz.