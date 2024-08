Pychówka „Oryl” i galar „Szan”, to nowe jednostki pływające zbudowane w ramach projektu „Podkarpackie szkutnictwo ludowe”. Obie zostały uroczyście zaprezentowane publiczności przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

W Ulanowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, które było okazją do przypomnienia i uczczenia bogatej tradycji flisactwa oraz szkutnictwa, które od lat są nieodłącznym elementem tożsamości regionu. W ramach projektu „Podkarpackie szkutnictwo ludowe” powstały dwie nowe jednostki pływające: pychówka „Oryl” i galar „Szan”.

Publicznej prezentacji obu jednostek nadano uroczysty charakter. W wydarzeniu wziął udział marszałek Władysław Ortyl, a także poseł na Sejm RP Rafał Weber, radna województwa podkarpackiego Renata Butryn, samorządowcy z terenu powiatu niżańskiego oraz mieszkańcy Ulanowa.

Prezes LGD, Damian Zakrzewski, podziękował samorządowcom za udzielone wsparcie finansowe. Zwrócił uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla podtrzymywania lokalnych tradycji i dbania o kulturę i tradycję regionu.

Marszałek Władysław Ortyl, poseł Rafał Weber i radna Renata Butryn w swoich wystąpieniach mówili m.in. o znaczenie flisactwa jako ważnego elementu tożsamości regionu, podkreślali jego rolę w promocji i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Po przemówieniach, ks. Kazimierz Żyłka poświęcił nowe jednostki, które otrzymały imiona „Oryl” i „Szan”. Te nazwy nawiązują do historii i kultury regionu. Oryl to dawne określenie flisaka. Szan nawiązuje do pierwszej pisemnej wzmianki o Ulanowie umieszczonej w „Liber Benefitiorum” Jana Długosza, gdzie opisując Bieliny autor osadę tę nazywa „Szan Przewosz”. Długosz traktuje Ulanów jako targowisko wsi Bieliny.

Matkami chrzestnymi zostały Magdalena Hasiak i Justyna Kubasiewicz. Symboliczne chrzciny i spływ Sanem nowo powstałego galara otworzyły nowy rozdział w historii flisactwa na Podkarpaciu.

Podczas uroczystości Retman Flisacki Mieczysław Łabęcki opowiedział o historii flisactwa w Ulanowie, a szkutnik Józef Jemioło przybliżył tradycję zawodu szkutnika. Ich prelekcje stanowiły lekcję historii oraz hołd dla osób pielęgnujących te zawody.

Symboliczne wodowanie jednostek, wypłynięcie na San, oraz strzał z „wiwatówki” oddany przez Mieczysława Łabęckiego dodały uroczystości patriotycznego charakteru.