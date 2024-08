Czy jest szansa, że oryginały pamiątek po Gracjanie Bauerze, jednym z budowniczych Zakładów Południowych, trafią do Muzeum Regionalnego? – Oryginały dokumentów, zdjęć i innych pamiątek, tak jak dotychczas, pozostaną w rodzinie i będą przekazywane kolejnym pokoleniom – powiedziała „Sztafecie” 88-letnia Aleksandra Filc-Bauer, wdowa po Ryszardzie Bauerze, synu Gracjana.

W sierpniu br. odwiedziliśmy ją we Wrocławiu, gdzie mieszka od lat 60. To właśnie ona przechowuje wszystkie rodzinne pamiątki po Gracjanie Bauerze. Wcześniej kilkakrotnie przekazała „Sztafecie” zdjęcia różnych dokumentów i fotografii dotyczących teścia, które publikowaliśmy na naszych łamach. To wielki, bardzo różnorodny zbiór, zachowany w bardzo dobrym stanie – materiały są posegregowane, a zdjęcia w większości opisane.

Podczas naszej wizyty przejrzeliśmy ten zasób, wykonując zdjęcia kolejnych oryginalnych dokumentów i fotografii. Przekazaliśmy też pani Aleksandrze pytanie od dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Anecie Garanty: – Czy byłaby skłonna, także odpłatnie, przekazać tej placówce oryginały pamiątek po Gracjanie?

Zbiory pozostaną w rodzinie

– Oryginały dokumentów, zdjęć i innych pamiątek, tak jak dotychczas, pozostaną w rodzinie Bauerów i będą przekazywane kolejnym pokoleniom – odpowiedziała (w USA mieszka dwóch jej synów i czterech wnuków). Zaznaczyła zarazem, iż w dalszym ciągu może udostępniać fotografie wszelkich pamiątek po Gracjanie.

Podkreśliła też, iż ich zachowanie jest przede wszystkim zasługą żony Gracjana, Ireny Bauer, która w trudnych czasach po wojnie nie wyzbywała się ich, mieszkając w Stalowej Woli z synem Ryśkiem (owdowiała w 1944 r.). – To byłoby nie w porządku wobec takiej postawy, gdyby teraz te oryginały opuściły rodzinę – dodała pani Aleksandra.

Czy Muzeum COP otrzyma jeden oryginał?

Czy zatem jest możliwe, aby przekazała Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli (jest częścią Muzeum Regionalnego) tylko jedną oryginalną pamiątkę, która zostałaby tu zaprezentowana w znanym cyklu „Wystawa jednego eksponatu”, a potem trafiła na stałą wystawę o COP-ie?

– Skonsultuję to z synami i wtedy podejmiemy wspólną decyzję – odpowiedziała „Sztafecie” Aleksandra

Filc-Bauer.

„Wystawa jednego eksponatu” to wyjątkowy projekt, w ramach którego co miesiąc Muzeum COP prezentuje jeden zabytek ze swoich bogatych zbiorów. Ekspozycja pokazuje najciekawsze zabytki i archiwalia wybrane przez kuratorów.

Biurowe przyciski i inne gadżety

Przypomnijmy, iż w ramach „Wystawy jednego eksponatu” prezentowany był m.in. ozdobny przycisk biurowy inż. Jakuba Setkowicza, jednego z pracowników Zakładów Południowych, czyli fragment przekroju lufy umieszczony na metalowej podstawce, otrzymany przezeń 25 lipca 1939 r., z okazji imienin, od pracowników wydziału F. Muzeum COP kupiło go w 2023 r. na internetowej aukcji.

Podobny przycisk, należący do Gracjana Bauera, jest też w posiadaniu Aleksandry Filc-Bauer. Ma też ona trzy inne metalowe gadżety, które Gracjan otrzymał w czasie swojej pracy: ozdobną zapalniczkę w kształcie pocisku, kowadełko i trudny do opisania przedmiot, prawdopodobnie kolejny przycisk biurowy. Tylko na kowadełku znajdujemy wygrawerowany napis: Katowice. Świadczyłoby to zatem, iż Gracjan otrzymał je za pracę w Hucie Baildon w Katowicach (był tu zatrudniony w latach 1936–37, bezpośrednio przed przybyciem do powstających Zakładów Południowych w Stalowej Woli).

Dodajmy, iż na stałej wystawie o COP-ie, w Stalowej Woli nie ma do tej pory żadnej informacji o Gracjanie Bauerze.