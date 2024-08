Czesław Krajewski to mieszkaniec stalowowolskiego Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła. Obchodził swoje setne urodziny 14 sierpnia br., stając się pierwszym mieszkańcem tej placówki, który osiągnął tak piękny wiek.

Jego urodziny były wyjątkowym wydarzeniem i zgromadziły nie tylko rodzinę, ale także przyjaciół, personel DPS-u oraz władze samorządowe.

Życzenia złożyli mu: prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny, przewodnicząca Rady Miejskiej, Agata Krzek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Marcin Maziarz. Gratulacje i upominki otrzymał jubilat również od starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego, który razem z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Stalowowolskiego Pauliną Miśko odwiedzili go w dniu urodzin.

Pan Czesław urodził się w 1924 roku w Korabinie i był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa. Jego młodość przypadła na trudne lata II wojny światowej, które na zawsze zmieniły życie jego rodziny. Utrata pracy przez ojca i groźba głodu skłoniły go do zatrudnienia się przy budowie drogi, co zapewniło jego rodzinie przetrwanie. Po kilku miesiącach został wysłany do obozu pracy, tam dowiedział się o spaleniu rodzinnej wioski przez Niemców.

Mimo niesprzyjających okoliczności, pan Czesław zdołał połączyć się z rodziną po długiej i niebezpiecznej wędrówce. Po wojnie znalazł zatrudnienie w Hucie Stalowa Wola, gdzie zdobył uznanie jako solidny pracownik, a jego techniczne umiejętności były doceniane przez kierownictwo zakładu. Ożenił się z Marią, z którą wychował dwie córki i stworzył kochającą rodzinę.

Niestety, jego żona zmarła w 2000 roku, ale jubilat miał szczęście być otoczonym przez wnuki i prawnuki, które dostarczały mu radości w kolejnych latach. Jego życie to nie tylko trudne doświadczenia, ale również przykład determinacji i miłości rodzinnej, co czyni go inspirującą postacią dla wszystkich, którzy go znają. Obecnie, jako wiekowy mieszkaniec DPS, cieszy się szacunkiem i sympatią nie tylko bliskich, ale także personelu oraz innych mieszkańców, którzy z przyjemnością świętowali jego setne urodziny.