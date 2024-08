Sytuacja finansowa miasta jest bardzo zła – tak uważa radny miejski Andrzej Dorosz i radny powiatowy Andrzej Szlęzak. Na zwołanej konferencji prasowej zaatakowali prezydenta Lucjusza Nadbereżnego zarzucając mu złe gospodarowanie finansami.

Na konferencji obaj radni, którzy startowali w wyborach z KWW Stalowa Wola od nowa – powiat od nowa, mówili o sytuacjach, które według nich świadczą o tym, że miasto Stalowa Wola jest bankrutem i powinien być wprowadzony zarząd komisaryczny. Padła też zapowiedź sprowadzenia kontroli z NIK-u.

– Najwyższy czas podjąć dość radykalne kroki, to jest sprowadzić NIK na kontrolę finansów miasta, zawiadomić rzecznika finansów publicznych o różnych naruszeniach tej dyscypliny. Jesteśmy w trakcie przygotowania pisma do Premiera Rady Ministrów o wprowadzenie zarządu komisarycznego w Stalowej Woli. Uważamy, że wszystkie przesłanki już są spełnione i będą spełnione za parę miesięcy. Ta procedura wprowadzenia komisarza ona trwa, to może być nawet pół roku, w zależności od tego, jakie tam będą zgłaszane kwestie – powiedział Andrzej Szlęzak, radny powiatu stalowowolskiego.

Były prezydent miasta nie krył, że z kilkoma prominentnymi politykami Platformy Obywatelskiej rozmawiał już o możliwości wprowadzenia w Stalowej Woli zarządu komisarycznego. Zgodnie z przepisami, zarząd komisaryczny powoływany jest przez premiera rządu na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej (obecnie wszystkie te funkcje pełnią członkowie PO). Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy.

Na konferencji prasowej obaj lokalni politycy jako przykład finansowej zapaści miasta podawali zgłaszane im przez nauczycieli opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń. – Odebrałem kilka telefonów od zaniepokojonych nauczycieli, którzy dopytywali, dlaczego jeszcze nie mają wypłaty. Później się okazało, że ta wypłata wpłynęła z jakimś poślizgiem przez cały system bankowy, który ma swoje weekendowe przerwy – mówił Dorosz.

– Ja nie pamiętam żeby była taka sytuacja, żeby nie wypłacono nauczycielom wynagrodzeń na czas – powiedział Andrzej Szlęzak, były prezydent Stalowej Woli. Przyznał, że od dawna samorządy mają problemy ze środkami na finansowanie oświaty i żaden rząd nie udzielał im wystarczającego wsparcia w tym zakresie. A, jak mówił, skoro miasto ma coraz mniejszy przyrost naturalny, to należy zlikwidować część przedszkoli i szkół.

Radny Andrzej Dorosz stwierdził, że w związku ze zjawiskiem starzenia się mieszkańców miasta należy zadbać o opiekę senioralną.

Podczas konferencji radni skrytykowali także powołanie dwóch zastępców prezydenta (wzrost kosztów), utworzenie spółki Sport i Rekreacja Stalowa Wola (powstała jako połączenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej – red.). Radnym nie podoba się również pomysł zbudowania w mieście Aquaparku (ze względu na koszty utrzymania), w czarnych kolorach widzą także rozwój strefy gospodarczej, bo jak powiedział Szlęzak „ona nie ruszy”. – Zaczyna się dekoniunktura w gospodarce, nie będzie tych inwestorów – mówił.

Dorosz i Szlęzak poinformowali też, że miasto ma wypuścić kolejne obligacje co jeszcze bardziej je zadłuży. Szlęzak wymienił kwotę zadłużenia miasta, która, jak mówił, ma wynieść na koniec roku między 400 a 600 milionów zł.

Magistrat w odpowiedzi na zarzuty stawiane przez radnych na konferencji prasowej 13 sierpnia, wydał oświadczenie, które publikujemy w całości.

Oświadczenie Prasowe

Z przykrością zauważamy, że po raz kolejny były prezydent Stalowej Woli, pan Andrzej Szlęzak, posługuje się nieprawdziwymi informacjami w celu osiągnięcia krótkoterminowych korzyści politycznych, kosztem wiarygodności naszego miasta. Sprawa ta ma wyraźnie charakter polityczny, co sam pan Szlęzak przyznał, informując, że rozmawiał z politykami Platformy Obywatelskiej wysokiego szczebla. Jego działania, polegające na szerzeniu obaw wśród mieszkańców i potencjalnych inwestorów, są nieodpowiedzialne i szkodliwe. Przypominamy, że ataki i donosy pana Szlęzaka w trakcie kampanii wyborczej, wymierzone przeciwko inwestorom, okazały się bezpodstawne, oparte na insynuacjach, a nie na faktach. Niestety, spowodowały one opóźnienia administracyjne i stworzyły negatywną atmosferę, która wpłynęła na wyniki tegorocznego budżetu miasta. Obecnie trwają próby niedemokratycznego i politycznego usunięcia Prezydenta Lucjusza Nadbereżnego ze stanowiska, przez polityczne naciski na organy administracji publicznej i kontrolnej.

Odnosząc się do obecnej sytuacji finansowej Stalowej Woli, chcemy podkreślić, że podobnie jak inne samorządy w Polsce, nasze miasto zmaga się z trudnościami wynikającymi z braku odpowiednich środków na pokrycie dodatkowych obciążeń finansowych, związanych ze zwiększeniem zadań samorządów, spowodowanych realizacją rządowych zobowiązań, takich jak np. podwyżki dla nauczycieli. Powagę sytuacji podkreśla wspólne oświadczenie wszystkich korporacji samorządowych w Polsce, które apelują do rządu o pilne przekazanie brakujących środków finansowych w kwocie co najmniej 23 miliardów złotych.

Pomimo tych trudności, Stalowa Wola realizuje rekordowy budżet inwestycyjny, starając się wypełnić wszystkie zobowiązania finansowe i zadania. Oczekujemy również na refundację wydatków poniesionych przez miasto w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W odpowiedzi na obecne wyzwania, wprowadziliśmy dodatkowe procedury oszczędnościowe

w strukturze miejskiej. Chcemy również stanowczo podkreślić, że zarząd komisaryczny jest w obecnej sytuacji niemożliwy, a miasto wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Apelujemy do wszystkich przedstawicieli różnych środowisk politycznych pełniących funkcje publiczne o odpowiedzialność i rzetelność w przedstawianiu sytuacji naszego miasta. Stalowa Wola jest obecnie w dynamicznym procesie pozyskiwania inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wierzymy, że wspólna odpowiedzialność pozwoli nam dalej rozwijać miasto i zapewni dobrobyt jego mieszkańcom.

Mamy nadzieję, że rząd spełni apel samorządów w Polsce i przekaże należne środki finansowe na pokrycie części wydatków oświatowych. Przypominamy, że w ciągu ostatnich dwóch lat rząd premiera Mateusza Morawieckiego zapewnił dodatkowe wsparcie finansowe dla wszystkich samorządów. Stalowa Wola otrzymała odpowiednio 7 milionów 108 tysięcy złotych w 2022 roku i 23 miliony 637 tysięcy złotych w 2023 roku.

Pragnę nadmienić, że Pan Prezydent nie będzie komentował żadnych nieprawdziwych oskarżeń i insynuacji.

Kamil Woś, Rzecznik prasowy UM Stalowej Woli