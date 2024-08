23-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego kierował oplem mając blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo złamał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Swoją jazdę, zakończył w przydrożnym rowie.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 21, w Jarocinie. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący osobowym oplem wjechał do przydrożnego rowu.

– Na miejscu, policjanci z niżańskiej drogówki zastali świadków tego zdarzenia, a obok opla, który wjechał do rowu. Przy pojeździe był młody mężczyzna pod wyraźnym działaniem alkoholu. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 23-latka. Okazało się, że mężczyzna ma w swoim organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. W rozmowie ze świadkami zdarzenia, policjanci ustalili, że kierujący oplem, podczas próby zaparkowania pojazdu, wjechał do rowu. Jeden ze świadków widząc zaistniałą sytuację, podbiegł do pojazdu i kiedy wyczuł od kierowcy alkohol, wyjął kluczyki ze stacyjki -informuje KPP w Stalowej Woli.

Mieszkaniec powiatu niżańskiego został zatrzymany, a pojazd zabezpieczony na policyjnym parkingu.

Mężczyzna odpowie przed sądem.