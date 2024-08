Porównanie Pożyczek Online i Bankowych

Kiedyś chęć otrzymania dodatkowej gotówki wiązała się z całodniową wycieczką do banku, zbieraniem tych wszystkich dokumentów… No nie było to nic przyjemnego, ale ze względu na to, że nie było innej opcji, to cóż — był to standard.

Dziś jednak standardy i normy są wyznaczane przez pożyczki online, które znacząco zwiększyły konkurencyjność na rynku finansowym. I dobrze, no bo przecież nikt nie lubi monopolu.

Warto jednak zauważyć, że banki idą za wszelkimi nowymi trendami i bezpośrednio konkurują z największymi firmami pożyczkowymi od dekady. I trzeba im przyznać, że jakościowo banki nadal wypadają całkiem nieźle.

No to co w końcu wybrać — pożyczkę internetową, czy może jednak nadal lepiej postawić na bank? W tym artykule przyjrzymy się temu dokładniej, porównując oba produkty pod wieloma różnymi aspektami. Zaczynajmy więc!

Wygoda i Dostępność

Dostępność pożyczek to coś, dzięki czemu firmy pożyczkowe działające online tak wybiły do góry. Bank miał zawsze te swoje procedury, formalności, procesy weryfikacyjne; te wszystkie denerwujące klienta aspekty, które przedłużały proces i jeszcze do tego często zmniejszały szanse na akceptację wniosku.

I bądźmy szczerzy — kiedyś można było być przekonanym, że bez dobrej zdolności kredytowej nie dostaniemy od banku złamanego grosza. A jak ktoś był obcokrajowcem, to cóż, o jakimkolwiek kredycie mógł po prostu zapomnieć.

Z kolei pożyczki online nie tylko mają o wiele prostszy proces wnioskowania, ale również mnóstwo produktów, które są dostosowane specjalnie pod różne grupy odbiorców, takie jak:

Z drugiej strony, mimo szerokiej dostępności produktów, pożyczki online raczej nie wspierają większych kwot tak jak banki — większość firm pożyczkowych obsługuje kwoty do co najwyżej 10,000 zł, podczas gdy banki praktycznie nie znają w tej kwestii limitu.

Oczywiście są też pożyczkodawcy, którzy oferują większe kwoty, niestety jednak jest to mniejszość.

Koszty i Oprocentowanie

Jeżeli zaś chodzi o oprocentowanie i dodatkowe koszty pożyczki, to nie ma tutaj zbyt dużej różnicy pomiędzy pożyczkodawcami online a największymi bankami. Oczywiście, statystycznie pożyczki będą nieco droższe, ale z drugiej strony co z tego, jeśli charakteryzują się tak szeroką dostępnością. Klient może i zapłaci trochę więcej, ale dostanie pożyczkę, której w banku by nie dostał.

Na korzyść firm pożyczkowych przemawia też fakt większej konkurencyjności i tego, że pożyczkodawcy naprawdę muszą dbać o klienta i oferować czasem nieco niższe koszty lub bardziej przystępne warunki spłaty.

Tutaj świetnym przykładem są wspomniane „darmowe pożyczki”, czyli z RRSO 0%; popularny produkt wśród wszystkich firm pożyczkowych — zarówno większych, jak i mniejszych.

A banki, no cóż, mają już swoją pozycję na rynku i dopóki nie przejdą przez jakiś skandal, to mogą być jej pewne. W związku z tym raczej nie będą zbytnio skłonne do tego, aby obniżać RRSO na swoje produkty do zera.

Zalety Obu Typów Pożyczek

Tak naprawdę ciężko jest obiektywnie wskazać, który produkt jest lepszy — oba mają swoje zalety. Pożyczki online wygrywają wygodą i dostępnością, podczas gdy banki zazwyczaj możliwościami, a czasem nawet kosztami.

To powiedziawszy, jasne jest, że oba typy finansowania mają swoje mocne strony, a żeby pomóc wam w wyborze, wybraliśmy te najbardziej istotne: