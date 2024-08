Po raz piąty Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team we współpracy z Podkarpackim Okręgowym Związkiem Bokserskim w Rzeszowie zorganizowali Międzynarodowy Puchar Karpat im. Lucjana Treli.

W tym roku zmieniła się formuła zawodów i miejsce walk. Po po trzech latach wróciły one na plac Piłsudskiego, na ring postawiony na tarasie Miejskiego Domu Kultury.

W poprzednich latach miał on charakter otwartego, jedno lub dwudniowego turnieju, natomiast ostatni memoriał stanowił mecz bokserski pomiędzy reprezentacją Stali Stalowa Wola Boxing Team a rumuńskim klubem Basti Box Salonta. Obydwie drużyny skorzystały z możliwości dokooptowania do swoich składów zawodniczek lub zawodników z innych klubów. Do Stali trenerzy naszej drużyny, Beniamin Zarzeczny i Łukasz Podstawki zaprosili: Olafa Tomasika i Julitę Kanach z Irydy Mielec, Marię Kasprzak z BBB Serce Krakowa oraz Karola Garbacika ze Stali Rzeszów, natomiast w drużynie z Rumuni wystąpili gościnnie: Kryspin Sawecki (Za Bramą Kraśnik), Ivo Blacha i Jacek Duda (obaj Stal Rzeszów).

A już za 4 lata olimpiada w Los Angeles…

Po sukcesie 21-letniej Julii Szeremety, która kilka tygodni temu zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w kategorii 57 kg – pierwszy olimpijski medal polskiego pięściarstwa od IO w Barcelonie w 1992 roku – wyraźnie w górę poszły notowania boksu kobiecego. Także wśród kibiców wzrosło zainteresowanie walkami pań.

W niedzielę w Stalowej Woli widownia oglądała dwa pojedynki kobiet. W kategorii junior 57 kg Julita Kanach z Irydy Mielec pokonała Rumunkę Daianę Andor, decyzją sędziów 2:1.

Również wyrównaną i stojącą na dobrym poziomie walkę w tej samej kategorii wagowej, ale seniorek, stoczyły: Maria Kasprzak z „boksernii” Serce Krakowa i Aleksandra Filipek z Wisłoka Rzeszów. Sędziowie przyznali zwycięstwo 23-letniej krakowiance.

Trzy walki zakończone przed czasem

Dwie z jedenastu walk zakończyły się już w I rundzie. Pierwszą było starcie Filipa Wojtyny ze Stali Stalowa Wola z Patrikiem Birtą z Basti Box Salonta w kategorii młodzika w wadze do 66 kg. Przez blisko 5 minut, niecałe dwie rundy, rumuński pięściarz odpierał atak Filipa, aż w końcu nie utrzymał wysoko gardy i został trafiony w nos. I w zasadzie w tym momencie było po walce.

Także nie był stanie kontynuować walki Albert Kozioł z naszej Stali, którego rywalem był dużo bardziej doświadczony i „otrzaskany” na ringach wielu miast Patryk Wołowiec z Irydy Mielec (kategoria kadet, waga do 63 kg). Na początku wszyscy przecierali oczy, bo młokos ze Stalowej Woli ruszył odważnie na faworyzowanego boksera z Mielca i dopóki nie dawał się trafić, dotrzymywał mu kroku. Wystarczyła jednak, żeby się odkrył i Wołowiec skrzętnie wykorzystał chwilę nieuwagi, wyprowadzając dwa prawe mocne, które zakończyły pojedynek.

Przez RSC w pierwszej rundzie wygrał również Maciej Herdzik ze Stali Stalowa Wola w kategorii kadeta w wadze do 60 kg. Rumuna Alexandru Blaagę odesłał do narożnika po niecałych dwóch minutach walki.

Wiktor Skiba pokonał dwukrotnego mistrza Polski

Najciekawiej zrobiło się pod koniec zawodów, kiedy do akcji weszli najciężsi bokserzy. W przedostatniej walce Filip Klimek ze Stali Stalowa Wola zmierzył się z Iwo Blachą ze Stali Rzeszów (junior, waga 71 kg). Przez trzy rundy trwała wyrównana walka i sędziowie mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Szczęście uśmiechnęło się do zawodnika z Rzeszowa. Dwóch sędziów wskazało na niego, a jedne z pięściarza ze Stalowej Woli.

Takim samym werdyktem zakończył się pojedynek kończący memoriał. Wiktor Skiba ze Stali Stalowa Wola i Jacek Duda ze Stali Rzeszów. Obydwaj stworzyli piękne widowisko. Zdecydowanym wręcz kandydatem do wygranej był Duda – dwukrotny mistrz Polski w wadze ciężkiej powyżej 91 kg z roku 2019 i 2020, ale trafił na przeciwnika kapitalnie tego dnia usposobionego i bardzo pewnego swoich umiejętności. Zauważyła to również punktująca trójka sędziowska. Skiba wygrał walkę 2:1, a cały mecz Stali Stalowa Wola z Basti Box Salonta zakończył się zwycięstwem naszego klubu 27:17.

MECZ STAL STALOWA WOLA BOXING TEAM – BASTI BOX SALONTA 27:17

U-12, 36 kg: Olaf Tomasik (Iryda Mielec) – Fabio Claudiu (Basti Box) 3:0, junior 57 kg: Julita Kanach (Iryda) – Daiana Andor (Basti Box) 2:1, senior 57 kg: Maria Kasprzak (BBB Serce Krakowa) – Aleksandra Filipek (Wisłok Rzeszów) 3:0, młodzik 66 kg: Filip Wojtyna (Stal Stalowa Wola) – Patrick Birta (Basti Box) RSC II, kadet 60 kg: Maciej Herdzik (Stal Stalowa Wola) – Mihai Alexandru Blaga (Basti Box) RSC I, kadet 63 kg: Jakub Tkacz (Stal Stalowa Wola) – Kryspin Sawecki (Za Bramą Kraśnik) 3:0, kadet 63 kg: Albert Kozioł (Stal Stalowa Wola) – Patryk Wołowiec (Iryda) RSC I, kadet 63 kg: Samuel Kulik (Stal Rzeszów) – Darius Stegari (Basti Box) 0:3, kadet 66 kg: Karol Garbacik (Stal Rzeszów) – Paul Marta (Basti Box) 2:1, junior 71 kg: Filip Klimek (Stal Stalowa Wola) – Ivo Blacha (Basti Box) 2:1, senior +91 kg, Wiktor Skiba (Stal Stalowa Wola) – Jacek Duda (Stal Rzeszów).

Trenerzy Basti Box: Sebastian Silaghi, Gheorghe Brad

Trenerzy Stali Stalowa Wola: Beniamin Zarzeczny i Łukasz Podstawski.

Obsada sędziowska: Tadeusz Bajek (sędzia główny), Andrzej Niedziałek, Jarosław Nieć, Krzysztof Przepióra, Kamil Micał, Rafał Marzec, delegat techniczny Zuzanna Nieć, lekarz zawodów Andrzej Syp.

Walki pokazowe, adept 40 kg: Olaf Sondej (Wisłok Rzeszów) – Dawid Kapuściński (Stal Stalowa Wola), Alan Bartoszewski (Wisłok) – Franciszek Kredens (Stal), 45 kg: Wiktor Witek (Wisłok) – Artem Skorkin (Stal).