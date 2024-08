Od 1 września, mieszkańcy Stalowej Woli, osoby płacące tu podatki oraz ich dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować komunikacją miejską. Jedynym warunkiem jest uruchomienie na telefonie specjalnej aplikacji LifeStal lub wyrobienie karty upoważniającej do bezpłatnych przejazdów. Osoby, które już dziś korzystają z bezpłatnych przejazdów na pobranie aplikacji czy wyrobienie nowej karty będą miały czas do końca roku.

W poniedziałek, 19 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, na której prezydent Lucjusz Nadbereżny mówił o założeniach wdrażanego programu oraz przedstawił szczegóły dotyczące korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Jak dołączyć do programu?

– Mam ze sobą bilet komunikacji publicznej, bilet po naszej sieci wewnętrznej – 2,20 zł to można powiedzieć jeden z najtańszych biletów w Polsce, bilet niezmieniany od 2007 roku. Ten bilet będzie można zachować na pamiątkę dlatego, że od 1 września mieszkańcy Stalowej Woli, mieszkańcy naszego regionu – którzy płacą podatki w Stalowej Woli oraz ich dzieci korzystając z aplikacji miejskiej albo z karty mieszkańca będą podróżować bezpłatnie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Karta elektroniczna (aplikacja LifeStal) będzie się stale aktualizować i wzbogacać o dodatkowe elementy. Będzie tam można znaleźć m.in. informacje z życia miasta, kalendarz wydarzeń miejskich, alerty i inne funkcje.

Aplikację LifeStal należy pobrać na swój telefon ze sklepu Play czy App Store. – Pobierając tę aplikację, przechodząc przez poszczególne punkty, podając swoje dane w sposób bardzo intuicyjny, bardzo prosty przejdziemy proces rejestracji. Zależnie od tego czy jesteśmy mieszkańcami Stalowej Woli, czy osobami, które nie są mieszkańcami Stalowej Woli, a płacą podatki na terenie Stalowej Woli będzie do wyboru oświadczenie, następnie będzie dwutorowa możliwość potwierdzenia swojej tożsamości, danych osobowych. Najbardziej rekomendowana, najszybsza to jest ta związana z możliwością skorzystania z weryfikacji przez ePUAP, przez mDowód, mObywatel. To jest najszybsza forma weryfikacji. Druga opcja – jest możliwość potwierdzenia swoich danych w Urzędzie Miasta, w dwóch punktach, tj. w Urzędzie Miasta na ulicy Wolności, w biurze obsługi albo w biurze obsługi mieszkańca na dworcu w Rozwadowie. Również w tych dwóch miejscach będzie możliwość wyrobienia karty fizycznej. To są najważniejsza informacja dla tych osób, które dzisiaj nie mają uprawnień do bezpłatnej komunikacji miejskiej – mówił włodarz miasta.

Posiadacze biletu wolnej jazdy mają czas do końca roku

Mieszkańcy, którzy takie uprawnienia do bezpłatnego podróżowania komunikacją miejską już mają (emeryci, renciści po 60. roku życia, którzy są mieszkańcami Stalowej Woli, osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych od 55. roku życia albo dzieci z rodzin wielodzietnych, które mają kartę dużej rodziny) nie muszą się spieszyć ze ściągnięciem aplikacji czy z wyrobieniem karty, dlatego, że dla tych osób została stworzona możliwość przejściowego korzystania z dotychczasowego biletu wolnej jazdy. – To oznacza, że wszystkie te osoby, do końca tego roku korzystają z aktywnych, obecnych kart – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Aplikacja i karta dla ucznia

W przypadku dzieci mieszkańców Stalowej Woli, czy osób płacących tu podatki są dwie ścieżki do założenia karty dla dziecka. – Pierwsza, najbardziej rekomendowana to aby uczniowie pobrali aplikację na swój telefon, zarejestrowali się tam, a następnie rodzic, który będzie miał już swoją kartę z pozycji aplikacji, wybierze dodanie członka rodziny do swojej karty. Tam będzie opcja zaproszenia swojego dziecka, dzięki temu dziecko będzie korzystało z uprawnień rodzica – mówił włodarz miasta. W trakcie procesu trzeba podać stosowne dane, wgrać zdjęcie dziecka, potrzebne będzie także zdjęcie legitymacji szkolnej.

– Druga forma synchronizacji aplikacji to jest przejście przez aplikację, a więc rodzic od początku zakłada całą aplikację, wgrywa zdjęcie, wgrywa dane, dodaje pesel, natomiast dane do logowania do aplikacji dziecka będzie mógł pozyskać ze strony internetowej aplikacji LifeStal. Chcemy, aby w przeciągu najbliższych dni taka możliwość była również uaktywniona z pozycji aplikacji – mówił prezydent. Rodzic ma również prawo wystąpić o kartę fizyczną dla dziecka, w punkcie obsługi klienta.

Zarówno aplikacja jak i karta mieszkańca są bezpłatne.

Obecnie komunikacja miejska generuje rocznie koszty w wysokości 15 mln zł, przychód z biletów to 2 mln zł. Aplikacja LifeStal kosztowała miasto ponad 700 tysięcy złotych, została sfinansowana ze środków norweskich.

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej jak podkreślał prezydent ma wymiar ekologiczny i edukacyjny.

W kolejnych dniach miasto będzie prezentować poszczególne funkcjonalności aplikacji LifeStal, która skupia różnego rodzaju usługi miejskie, będzie też przynosiła pewne korzyści.