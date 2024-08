Nie każdy pasjonat jazdy na rowerze zdecydowałby się na to, by mimo niesprzyjających warunków pogodowych – upału i przewijających się na trasie burz – samotnie pokonać przeszło 800 kilometrów. W dodatku nie po to, żeby przeżyć niezapomnianą wakacyjną przygodę, ale by wesprzeć osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi. Taki cel wyznaczył sobie niżański pasjonat sportu, Grzegorz Kucharski, który z Niska wyruszył rowerem nad morze i spędził na nim łącznie 55 godzin.

Grzegorz Kucharski, jako młody chłopak wraz z rodziną przeniósł się z Warszawy do Niska. Na co dzień pracuje w firmie produkującej odlewy aluminiowe, Thoni Alutec, której siedziba mieści się w Stalowej Woli. Jak sam podkreśla, lubi dbać o zdrowie i uprawia różne sporty. Jedną z jego głównych pasji jest długodystansowa jazda na rowerze, którą to ostatnio udało się mu połączyć z działalnością charytatywną.

– W firmie, w której pracuję, każdy może zaangażować się w taki projekt doskonalący i zaproponować coś, co przykładowo ulepszy misję pracy, zachęci pracownika do wyjścia z inicjatywą. Mam na swoim koncie już kilka tego typu projektów, ale teraz pomyślałem, że skoro chcę wybrać się nad morze, to dlaczego przy okazji nie zrobić czegoś dobrego? I zrobić to przede wszystkim nie tylko dla zdrowia swojego, ale i kogoś innego – wyjaśnia Kucharski.

Planowanie podróży z Niska nad morze rowerem, jak mówi, rozpoczął od znalezienia fundacji. – Zacząłem szukać fundacji. Chociaż działa ich wszędzie wiele, to powiem szczerze, ciężko jest tak po prostu znaleźć odpowiednią. Co roku w akcje charytatywne i różnego rodzaju projekty angażuje się Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Jedną z nich jest Program „odLOTTOwa jazda”, której ideą jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji, która bierze udział w konkursie. Organizacje zachęcają z kolei swoich sympatyków do zbierania kilometrów na ich rzecz, natomiast uczestnicy decydują, jaki projekt chcą wesprzeć kilometrami podczas jazdy na rowerze, wskazując wybraną przez siebie organizację w aplikacji. Uczestnik może wybrać tylko jedną organizację podczas całego konkursu, a zwyciężają projekty, które zbiorą na swoim koncie najwięcej kilometrów – wyjaśnia.

Finalnie, Grzegorz Kucharski pod patronatem programu „odLOTTOwa jazda”, zdecydował się wesprzeć fundację NU-MED. Jest ona odpowiedzią na potrzeby pacjentów chorujących na nowotwory. NU-MED zgłosiła do konkursu swój projekt pt. „Rowerem ku zdrowiu – kręćmy razem, by wspierać rehabilitację onkologiczną”. Grant w wysokości 30 tysięcy zł, który jest główną wygraną w konkursie, byłby dla niej bardzo pomocny w realizacji inicjatywy, jaką jest powstanie gabinetu rehabilitacji onkologicznej przy Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.

– Wystartowałem 11 lipca o godzinie 20, zaraz po pracy, żeby jechać nocą i dzięki temu uniknąć upałów. Bałem się, czy przy tak wysokiej temperaturze moje ciało się po prostu nie zbuntuje. Można być silnym, mieć twardy charakter, ale jak ciało powie ci „dość!”, to jest koniec…. Na początku człowiek czuje oczywiście wielki przypływ adrenaliny. Czuje się dobrze. Potem w końcu powoli pojawia się zmęczenie, ogromny ból i pytanie do samego siebie, co dalej? I wtedy człowiek walczy ze sobą i ze swoją psychiką. Najgorzej było na pięćsetnym kilometrze. Wtedy mój organizm się trochę zbuntował. Bolało mnie dosłownie wszystko. Nie czułem pleców, rąk, spuchły mi kolana. Ale z jazdą na rowerze jest tak, że kiedy w końcu minie ten moment kryzysu, wtedy dzieje się takie „pyk” i jedzie się dalej, i człowiek czuje, że może już wszystko – mówi „Sztafecie” Kucharski.

Jak dodaje, odpocząć postanowił dopiero po upływie przeszło 24-godzinnej jazdy. – Jechałem całą noc i dzień. Zatrzymałem się dopiero koło 22. To było 26 godzin bez snu. Zdrzemnąłem się w końcu na jakieś trzy godziny, tak po prostu, na przystanku autobusowym… Nie chciałem robić długiej przerwy. Bałem się, że po zbyt długim odpoczynku, organizm powie mi stop i nie pojadę już dalej – wyjaśnia. Przyznaje, że nie była to dla niego codzienna, zwyczajna przejażdżka rowerem, ale przede wszystkim walka ze samym sobą i swoim ciałem.

W trakcie pokonywania trasy, którą sobie wyznaczył, musiał zmagać się z wieloma niedogodnościami, takimi jak chociażby jedzenie suchego prowiantu podczas jazdy rowerem lub nieprzewidywalna pogoda. – Żeby z Niska do Gdańska dojechać w jak najkrótszym czasie, nie zrobiłem postoju nawet wtedy, gdy złapała mnie burza. Jechałem głównie nocą, ale też i w upale, no i jakieś 40 kilometrów w deszczu. Nie zatrzymywałem się. Po prostu szkoda mi było czasu… Ważne były dla mnie kilometry. To jest wspaniała motywacja, kiedy jedziesz i nie kręcisz tych kilometrów tak tylko dla samego siebie, ale dla innych. Szczęśliwie, udało mi się do celu dojechać i to, co sobie zaplanowałem, osiągnąć – mówi Kuchciński.

Po sukcesie pierwszej wyprawy Grzegorz zdradził „Sztafecie”, że już dziś myśli o następnej. Dodaje przy tym, że kilometry „kręci” nadał i kiedy tylko może, ponieważ akcja, w którą się zaangażował swój finał będzie miała 25 sierpnia. – Chcę przejechać jak najwięcej. Wkrótce wybieram się w trasę na Czorsztyn, pod Zakopane. Jestem też w trakcie planowania rowerowej podróży przez Europę. Chcę zwiedzić Pragę, Wiedeń, Budapeszt… Mam nadzieję, że uda się skrzyknąć ekipę kolegów z pracy i tym razem pojedzie nas więcej. Czekałoby na nas jakieś 2 tysiące kilometrów. Myślę, że każdy chciałby przeżyć taką przygodę, ponieważ coś takiego pozostaje w pamięci na całe życie, a kiedy przy tym można zrobić jeszcze coś dobrego… To świetna rzecz. A wszyscy, którzy kręcą kilometry, czy to duże czy małe, to fajnie jakby mogli robić to nie tylko dla siebie, ale pomagać też przy tym innym – zachęca Kuchciński.