Od początku roku w 3 punktach (wraz z ich filiami) na terenie wszystkich 7 gmin Powiatu Niżańskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży wymagane oświadczenie.

Od 16 maja 2020 r. (przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące taką działalność – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku (jest to pomoc de minimis, podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja: telefoniczna pod nr telefonu 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem skrzynki mailowej: npp@powiatnizanski.pl lub on-line.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby (bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów).

Ponadto, na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego w zakładce „Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje” dostępna jest aktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, z której zainteresowani mogą korzystać.

– W Powiecie Niżańskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Nisku (z filią w Krzeszowie), w Jeżowem (z filią w Rudniku nad Sanem) oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ulanowie (z filiami w Harasiukach i Jarocinie). Już od 2016 r. celowo organizowana jest możliwość uzyskania w każdej gminie, przynajmniej raz w tygodniu, nieodpłatnej pomocy prawnika tak, aby każdy zainteresowany mógł z takiej pomocy skorzystać. Nieodpłatna pomoc i poradnictwo kierowane są do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika, przysługuje także przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – naprawdę, jeżeli jest taka potrzeba, warto z takiej pomocy skorzystać, tym bardziej, że jest to pomoc bezpłatna – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.