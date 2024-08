Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku ogłosił, że miejskie kąpielisko Podwolina zostaje tymczasowo zamknięte z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

To informacje, które są istotne dla wszystkich planujących odwiedzić Podwolinę. Tymczasowe zamknięcie z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego oznacza, że osoby planujące kąpiel muszą się wstrzymać do momentu, aż stan wody się poprawi i zostanie to potwierdzone odpowiednimi badaniami. Warto zwrócić uwagę, że mimo zakazu kąpieli, wszystkie punkty gastronomiczne oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego pozostają otwarte, co pozwala na korzystanie z innych atrakcji w okolicy.