32 bramki padły w ośmiu meczach otwierających sezon 2024/25 w stalowowolskiej klasie okręgowej. Najczęściej trafiali piłkarze występujący w rezerwach Siarki i Stali Stalowa Wola. I te drużyny zostały pierwszymi liderami.

Zwycięstwa odnieśli główni pretendenci do awansu, Stal Gorzyce i Pogoń Leżajsk, ale łatwo o nie nie było. „Piwosze” dopiero w doliczonym czasie gry znaleźli sposób na pokonanie bramkarza Transdźwigu. Po sfaulowaniu Adama Zacharyasza z lewej strony pola karnego prowadzący to spotkanie Maksymilian Ciak po raz drugi w tym meczu ukarał Łukasza Gorzelanego żółta kartką i ten musiał opuścić plac gry. Chwilę później po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, pozostawiony zupełnie bez opieki na szóstym metrze, odwrócony plecami do bramki, Sebastian Sobolewski przelobował głową Roberta Białę i utonął w ramionach kolegów. Chwilę później jedenastka trenera Bogusława Sierżęgi wyprowadziła atak prawą stroną, którą sfinalizował mocnym, celnym uderzeniem Stanisław Kruk. W pierwszej połowie karnego nie wykorzystał Przemysław Stąporski.

Z głowy i rzutu wolnego

Stal Gorzyce gościła Tanew Wólka Tanewska i jej kibice liczyli na wysokie zwycięstwo. Owszem, „biało-niebiescy” wygrali, zapisali trzy punkty, ale brawa należą się także walczącej ambitnie Tanwi.

Dwie bramki dla zespołu trenera Pawła Wtorka zdobył Piotr Młynarczyk, który zamienił Olimpię Pysznica na Stal Gorzyce, w której wystepował wcześniej przed kilkoma laty. Pierwszego gola zdobył głową, po dośrodkowaniu Lohana de Carvalho, a drugiwego bezpośrednio z rzutu wolnego.

Gospodarze, prowadząc 3:0, rozluźnili szyki obronne i skrzętnie z tego skorzystali piłkarze Tanwi. Debiutującego w bramce Stali, Kacpra Moskala (wszedł po przerwie w miejsce Zygmunta), pokonali: Sebastian Pieróg i Brajan Garbacz. Pięć minut później sytuacja została „opanowana” przez gospodarzy, bo premierowe trafienie w nowym sezonie zaliczył najskuteczniejszy piłkarz pierwszego półrocza, Lohan de Carvalho.

Po miesiącu mieli go dość

Komplet punktów z Pysznicy przywiozła Stal II Stalowa Wola, która tuż przed startem do ligi zmieniła trenera. W lipcu zespół objął członek sztabu szkoleniowego pierwszej Stali, asystent trenera Ireneusza Pietrzykowskiego, Kacper Dereń. Po meczu pucharowym w Jeżowem stracił „posadę”. A stracił, bo cały mecz jego zachowanie na ławce oglądał z bliska i słuchał tego, co i w jaki sposób mówi do swoich zawodników, prezes Stali Wiesław Siembida.

– Możemy tylko podziękować panu prezesowi, że podjął taką decyzję, że szybko zareagował, bo nie wiem, czy kilku z nas nie zrezygnowałoby z treningów u tego pana – powiedział nam jeden z młodych piłkarzy Stali.

Derenia zastąpił Przemysław Stelmach i w swoim debiucie ograł Olimpię. Jedną z pięciu bramek dla „Stalówki” zdobył Borys Freilich. I dobrze, ale pytanie, co piłkarz pozyskany latem do pierwszej drużyny, który miał być jej wzmocnieniem, robi na boisku klasy okręgowej?

Wolne miał LZS Zdziary, ponieważ Azalia Wola Zarczycka wycofała się z rozgrywek.

STAL GORZYCE – TANEW WÓLKA TANEWSKA 4:2 (3:0)

1-0 Młynarczyk (21), 2-0 Młynarczuk (41), 3-0 Świąder (48), 3-1 Pieróg (60), 3-2 Garbacz (68), 4-2 Carvalho (69)

STAL: Zygmunt (46 Moskal) – Bernaś (62 Startek), Winiarski, Przepiórka (46 Kowalczyk), Toś, Rożański, Machowski, Machado, Carvalho, Świąder (82 Jędral), Młynarczyk (85 Figat)

TANEW: Wołoszyn – Wójcik, Małek (77 Cholewa), Dul, Pacyna (46 Ciosmak), Gumiela, Łach (46 Bajek), Węglarz, Garbacz, (65 Piróg), Kotuła, Pieróg.

Sędziował Karol Dziopak (Stalowa Wola). Żółte kartki: Wójcik, Kotuła.

TRANSDŹWIG STALE – POGOŃ LEŻAJSK 0:2 (0:0)

0-1 Sobolewski (90+1), 0-2 Kruk (90+3.

TRANSDŹWIG: Biało – Stala, Kabata, Ciździel (46 Duda), Stąporski (46 Żołądź), Rzepiela (84 Horodeński), Kret (67 Sobieraj), Dziuba, Szlęk (46 Mrozik), Gorzelany, Galek (46 Marek).

POGOŃ: Kochan – Szakiel, A.Drożdżal, Skała, Bosak (78 R.Drożdżal), Kruk, Flis (90 Kowal), Sobolewski, Fusiarz, Czado (58 Zacharyasz), Malarenko.

Sędziował Maksymilian Ciak (Sójkowa). Żółte kartki: Ciździel, Stąporski, Dziuba, Duda, Szlęk, Gorzelany – Malarenko. Czerwona kartka Gorzelany (90. min. – druga żółta).

OLIMPIA PYSZNICA – STAL II STALOWA WOLA 2:5 (0:4)

0-1 Bystrek (2), 0-2 Kogut (6), 0-3 Freilich (13), 0-4 Bystrek (35), 1-4 Bajgierowicz (54), 1-5 Strojewski (65), 2-5 Mścisz (70)

OLIMPIA: Świeca – Dybka, Warzocha, Urbanik (55 Kaczkowski), M.Młynarczyk, Mścisz (80 Kuziora), Pchełka (70 Kruczkowski), Bajgierowicz (75 Dworak), Błażejowicz, A.Bartnik (46 Golik), Mańdziuk (58 Rybiński).

STAL: Stanny – Książek, Tofilski, Freilich, Piotrowski (65 Wójs), Kogut (56 Strojewski), Sławek (85 Szcześniak), Cholewa, Bystrek, Król, Fedejko (65 Czubat).

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Fedejko, Książek, Kogut, Bystrek.

W pozostałych meczach 1. kolejki:

Słowianin Grębów – San Kłyżów 3:0 (1:0), Nieradka (21, 61), Kułaczkowski (90+2), Stal Nowa Dęba – Łowisko 0:1 (0:1), Wach (85), LKS Brzyska Wola – Siarka II 1:8 (1:2), Hacia (18) – Francois (29, 69), Maj (79, 89), Woś (6), Mróz (51), Feret (59), Sulkowski (62), Sparta Jeżowe – Jeziorak Chwałowice 3:1 (2:0), Kusy (17, 90), Sabat (5) – Mateusz Kurkiewicz (65). Pauzował LZS Zdziary.