„Nie Pompujesz – Nie Jedziesz w Stalowej Woli”, to wydarzenie które odbędzie się 17 sierpnia w Parku Zimnej Wody. Zawodnicy z całej Polski rywalizują o tytuł najszybszego Polaka i Polki w jeździe na pumptracku.

W zawodach wystartować może każdy w każdym wieku. Organizatorzy zapraszają nie tylko doświadczonych zawodników, ale także dzieci (w kategorii KIDS jest możliwy udział na rowerkach biegowych) i początkujących rowerzystów. Dla najmłodszych może to być doskonała zabawa oraz okazja do podglądania najlepszych. Oprócz cennego doświadczenia, wszyscy zawodnicy w kategorii KIDS i JUNIOR zostaną zaproszeni na podium i otrzymają pamiątkowe medale. W kategorii PRO i KOBIETY zwycięzcy otrzymaja nagrody finansowe: 1 miejsce – 1000 zł, 2 – 600 zł, 3 – 400 zł, 4 – 200 zł.

Nowoczesna geometria, ciekawe rozwiązania toru gwarantują wysoki poziom zawodów. Warto zatem pospieszyć się z rejestracją, gdyż w poprzednich sezonach limit zawodników potrafił wyczerpać się w kilkanaście godzin od momentu uruchomienia zapisów. Zapisy na rundę są już otwarte, można ich dokanać tylko online na stronie www.pompuje.pl. W dniu zawodów prowadzona będzie rejestracja wyłącznie dla kategorii KIDS.

W kategorii PRO udział zapowiedzieli zawodnicy z całej Polski. Zobaczymy m.in. medalistów Mistrzostw Polski, uczestników rund Mistrzostw Świata i wielu znakomitych rowerzystów.

Na wszystkich rundach obowiązuje nakaz startu w kaskach typu full face. Zawodnicy, którzy nie posiadają swojego pełnego kasku, otrzymają taki w biurze zawodów na czas swojego startu.

Partnerem Głównym cyklu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz BT Project.

—HARMONOGRAM—

10.00 – Treningi z podziałem na kategorie

13.00 – Start zawodów

14.00 – KIDS RACE (kategoria dla dzieci)

16.00 – PLAY OFF

18.00 – Dekoracja

Kategorie

PRO – zawodnicy o wysokich umiejętnościach oraz zawodnicy, którzy w sezonie 2023 zajęli w klasyfikacji generalnej kategorii PRO miejsca od 1 do 15, a także zawodnicy, którzy w końcowej klasyfikacji punktowej kategorii Amator w roku 2023 zajęli miejsca od 1 do 5. Zawodnik, który choć raz w sezonie 2024 wystartował w kategorii PRO nie może przystąpić do niższej kategorii

KOBIETY – otwarta kategoria dla kobiet bez podziału na wiek

AMATOR – zawodnicy początkujący, średniozaawansowani

JUNIOR (2011–2014) K+M – zawodnicy w wieku od 9 do 12 lat (roczniki 2012–2015) bez podziału na płeć

KIDS (2016–2012) K+M – zawodnicy w wieku od 4 do 8 lat (roczniki 2016–2021) bez podziału na płeć