Chwilę grozy przeżyli piłkarze i trenerzy Stali Stalowa Wola w drodze do Grodziska Wielkopolskiego na spotkanie z Wartą Poznań. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zasłabł, tracąc przytomność, Jakub Švec.

Do autokaru wiozącego nasz zespół została wezwana karetka pogotowia, która zabrała 23-letniego Słowaka na SOR w szpitalu w Staszowie. Tam przeszedł specjalistyczne badania. Kiedy okazało się, że nie wymaga hospitalizacji i nic nie zagraża jego zdrowiu, został wypisany ze szpitala i wrócił do Stalowej Woli z koordynatorem ds. młodzieżowych Stali PSA, Michałem Czubatem.

Jest w domu, przechodzi kompleksowe badania

– Kuba jest bezpieczny, jest w domu, w poniedziałek przechodził kompleksowe badania w szpitalu w Tarnobrzegu, we wtorek w Stalowej Woli i miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jak najszybciej dołączy do drużyny – powiedział trener Stali, Ireneusz Pietrzykowski.

Stal z Wartą przegrała i pozostaje jedyna drużyną, która nie zdobyła jeszcze choćby punktu. Natomiast jedynym zespołem, który nie stracił jeszcze ani jednego punktu pozostaje Bruk Bet Termalica Nieciecza.

W meczu, na który czekali nie tylko pierwszoligowi kibice piłkarscy w Polsce, spotkaniu 13-krotnego mistrza Polski, Wisły Kraków z 14-krotnym mistrzem, Ruchem Chorzów, zamykającym 4. kolejkę zwycięstwo odnieśli piłkarze „Białej Gwiazdy”. Jedną z bramek zdobył Olivier Sukiennicki, były pomocnik „Stalówki”, a ponadto po faulu na nim czerwoną kartką został ukarany w drugiej połowie Filip Starzyński. W meczu nie brakowało kontrowersji, chociażby przy podyktowaniu karnego dla Wisły, zamienionego na gola przez Hiszpana Rodado.

W związku z tym, że sympatycy obydwu zespołów, Wisły i Ruchu, żyją ze sobą w zgodzie, to na stadionie przy ulicy Reymonta panowała sympatyczna atmosfera. Głośno było od pierwszej do ostatniej minuty. Na trybunach zasiadło 22 217 widzów!

Nie wystarczy ładnie grać

Piłka nożna to… szelmowska gra. Jedna z drużyn może być częściej w posiadaniu piłki, może częściej gościć pod bramka przeciwnika, może zbierać pochwały za styl, to i tak o zwycięstwie decyduje tylko i wyłącznie to, kto więcej strzeli goli.

Dokładnie tak było w Grodzisku Wielkopolskim, w spotkaniu Warty Poznań ze Stalą Stalowa Wola.

Nasza drużyna nie odstawała od Warty, a momentami miała przewagę nad zespołem, który spadł z Ekstraklasy. Nie ma jednak trener Ireneusz Pietrzykowski w kadrze swojego zespołu – póki co – i prawda jest też taka, że w poprzednim sezonie też nie miał prawdziwego snajpera. Dość wspomnieć, że najlepszym strzelcem zespołu, który awansował do I ligi był Adam Imiela, zdobywca 7 bramek, z czego aż 5 trafień zanotował w rundzie jesiennej. Jak twierdzą piłkarscy eksperci od ligowych statystyk, od kilku dekad zespół, który awansował wyżej, zrobił to nie mając czołowego strzelca ligi. Niestety, ale nie ma go i teraz.

Kontrowersyjny karny

Mecz rozpoczął się dobrze dla „Warciarzy”. W 7. minucie Jarosław Krasny, arbiter z Krakowa po długiej konsultacji z sędziami VAR uznał, że Kamil Wojtkowski faulował na „styku” pola karnego z „wysepką”, Szymona Sarbinowskiego i podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Rafał Adamski i pewnym strzałem w lewy róg zmylił Adama Wilka.

Stal potrzebowała kilu minut, żeby ochłonąć, a jak już to zrobiła, to zepchnęła Wartę na jej połowę. W 16. minucie bliski wyrównania był Patryk Zaucha. Ładnym, technicznym uderzeniem z 14 metrów trafił piłką w słupek. Chwilę później wprost w ręce bramkarza Warty „główkował” Jakub Banach. Stal nie przestawała atakować i bramkarz „zielonych”, Jędrzej Grobelny musiał przez cały czas uwijać się jak w ukropie.

Połówka Wilka

W drugiej połowie Stal zagrała jeszcze wyższym pressingiem, przez co umożliwiał gospodarzem wyprowadzania kontr. W 54. minucie sędzia podyktował drugą „jedenastkę”, także po konsultacji z VAR-em. Znów do ustawionej na 11. metrze piłki podszedł Rafał Adamski, jednak tym razem jego intencję odczytał Wilk, broniąc strzał napastnika Warty.

W 74. minucie bramkarz Stali ponownie stanął na wysokości zadania. Wygrał pojedynek „sam na sam” z Damianem Gąską, a później nie dał się także pokonać Szymonowi Pawłowskiemu.

Ostatnie 10 minut to nieustanne ataki Stali i dramatyczna obrona wyniku przez spadkowicza. W końcówce meczu w polu karnym gospodarzy zameldował się Adam Wilk. W czwartej minucie doliczonego czasu gry, bliski wyrównania był Łukasz Furtak. Jego strzał z linii bramkowej wybił Grobelny, a za chwilę jedne z jego kolegów zablokował uderzenie Strózika.

Trzy punkty zostały w klubie z Wielkopolski.

Ireneusz Pietrzykowski (trener Stali)

– Schodząc z boiska, ktoś z obozu Warty rzucił w naszą stronę, że sprawiedliwym wynikiem byłby remis. Nie zgadzam się. Uważam, że na podstawie ilości stworzonych sytuacji podbramkowych i sposobie prowadzenia gry, to nam należało się zwycięstwo. To drugi, po Górniku Łęczna taki mecz, w którym jesteśmy drużyną lepszą, ale nie potrafimy do końca wycisnąć tego, co mamy z gry.

WARTA – STAL 1:0 (1:0)

1-0 Adamski (8 – rzut karny)

WARTA: Grobelny – Adamski, Bartkowski, Firlej, Kiełb, Norkowski (76 Gąska), Przybyłko, Sarbinowski (46 Pawłowski), Szeliga (76 Michalski) – Tkachuk, Wojcinowicz.

STAL: Wilk – Banach, Jonczy, Furtak – Zaucha (82 Kowalski), Wojtkowski, Mydlarz, Imiela (73. Strózik), Łącki (73. Pioterczak), Mydlarz, Pchełka (62. Lelek), Chełmecki (68. Górski) Zaucha (82. Kowalski)

Sędziował Jarosław Krasny (Kraków). Żółte kartki: Przybyłko, Kiełb – Wilka, Łącki, Furtak.

W pozostałych meczach 4. kolejki: Arka – Znicz 1:1 (1:1), Górnik – Polonia 3:1 (1:0), Kotwica – Stal Rz. 1:3 (0:2), Miedź – ŁKS 1:0 (0:0), Chrobry – GKS Tychy 0:0, Odra – Wisła P. 1:2 (1:2), Pogoń – Bruk-Bet Termalica 1:2 (1:2), Wisła K. – Ruch 3:1 (1:0).

Liczby 4. kolejki

38 żółtych kartek, najwięcej 7 w meczu Górnik – Polonia (2+5).

22 gole, najwięcej 4 w meczach Wisła Kraków – Ruch Chorzów 3:1, Górnik – Polonia 3:1 i Kotwica – Stal Rzeszów 1:3.

4 rzuty karne, 2 wykorzystane: Rodado (Wisła K.) i Adamski (Warta), 2 niewykorzystane: Żytek (GKS Tychy) i Adamski (Warta).

1 samobój, Wełna (Kotwica), 1 czerwona kartka, Starzyński (Ruch).

Najlepsi strzelcy: 4 – Warchoł (Górnik), 3 – Banaszek (Górnik), Rodado (Wisła K.), Trubeha (Bruk-Bet Termalica).

STAL (2): 1 – Górski, Jończy.

Tabela za www.regiowyniki.pl