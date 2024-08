Prezydent miasta Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek, zapraszają na 30-to godzinną dyskotekę. Celem zabawy jest pobicie rekordu Polski w kategorii „najdłuższa zabawa taneczna w Polsce”.

Bicie rekordu rozpocznie się 23 sierpnia od godz. 18:00, a zakończy kolejnego dnia o północy. Wydarzenie odbędzie się pod czujnym okiem „Biura Rekordów”, które jako jedyne w całej Polsce zajmuje się certyfikowaniem Rekordów Polski i pomaga w ustanawianiu rekordów Guinnessa.

– Mieszkańcy Stalowej Woli kochają tańczyć i lubią wyzwania, dlatego to wydarzenie dedykowane jest właśnie im. Pobijmy wspólnie ten rekord i przejdźmy do historii jako najbardziej roztańczone miasto z pozytywną energią. Jeśli Nam się uda, to może następnym razem pobijemy Rekord Guinnesa. Pokażmy całej Polsce, że stalowowolanie mają moc i nie ma dla nich rzeczy niemożliwych – zachęcają organizatorzy.

W czasie zabawy zagrają najlepsi lokalni DJ – Sławek, Wojtus, Wild Grzegorz Marut.