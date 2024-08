Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec złożyło wniosek do Zarządu Powiatu Niżańskiego pt. „Miód i pszczoła w kulturze lokalnej”. Stowarzyszenie od 2016 r. działa bardzo aktywnie, wsparło odnoszące również sukcesy Regionalne Koło Pszczelarzy „BARĆ” w Bielińcu. Składając wniosek wsparło pszczelarzy chcąc zainspirować społeczność lokalną ich aktywnością i wykorzystać motyw pszczół i miodu do działań zaplanowanych w ramach projektu.

Motywem przewodnim naszego zadania są pszczoły i pszczelarstwo. Motyw ten nawiązuje do kultury (kultury ludowej i tradycyjnej) i sztuki kulinarnej (miód wykorzystywany jest powszechnie w tradycyjnych ludowych potrawach). Zadaniem są objęte osoby już zajmujące się pszczelarstwem, osoby wykorzystujące wyroby pszczelarskie oraz dzieci i młodzież, aby od najmłodszych lat uświadomić im ważną rolę pszczół w naszym życiu.

W ramach zadania przewidziano pięć działań. W ramach pierwszego odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży wraz z rodzicami w „Pasiece na Ogrodzie”. Dzieci i młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda pasieka, zobaczyła pracownię pszczelarza oraz sprzęt pszczelarski, domek do apiterapi, ul do apiterapi domowej i zabytkowe ule liczące 150 lat, jak również te współczesne. Szczególnie zainteresowanie wykazywały odnośnie samych pszczół: ile jest pszczół w ulu, jak dzielimy pszczoły, ile matka składa jaj, jak długo żyje matka i pszczoły, co to jest węza, skąd się bierze wosk i co potem z nim robią pszczelarze. Po luźnej pogadance zwiedzono pasiekę, dzieci wzięły udział w zabawach i konkursach. Podsumowaniem spotkania było ognisko z pieczeniem kiełbaski, w którym uczestniczyli starosta niżański Robert Bednarz i burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Spotkanie obyło się w pasiece prezesa Regionalnego Kola Pszczelarskiego „BARĆ” w Bielińcu Wacława Piędla.