Dwa medale, „złoto” i „brąz” chodziarza Artura Brzozowskiego, dwa medale biegaczki Natalii Cygan – srebrny i brązowy oraz złoty sztafety kobiet 4×400 m – tak wygląda dorobek medalowy zawodników Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola w tegorocznych letnich mistrzostwach Polski seniorów, U 23, U 20 i U 18.

Całe szczęście, że w drugiej połowie września odbędą się mistrzostwa Polski Młodzików do lat 16, więc będzie miała Stal szansę na podreperowanie swojego konta, bo z całą pewnością powinno może być ono bardziej okazałe.

Mistrzowską koronę założył po raz siódmy

Tegoroczną rywalizacją o tytuły mistrzów Polski w sezonie letnim rozpoczął najbardziej utytułowany zawodnik Stali i jeden z najlepszych w historii polskiego chodu sportowego – Artur Brzozowski.

Podczas rozgrywanych początkiem maja w sercu Warszawy na trasie zlokalizowanej wokół Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w ramach 3rd Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup mistrzostw Polski na 20 km, wywalczył „srebro”.

Mistrzostwa miały formułę otwartą. Na starcie stanęli nie tylko Polacy, ale także wielu czołowych chodziarzy świata, między innymi Brazylijczyk, Caio Bonfim, który kilka dni temu wywalczył srebrny medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu na tym samym dystansie. Także w Warszawie był drugi, z czasem 1:19,17. Lepszy czas uzyskał Chińczyk Haifeng Qian (1:19,05).

39-letni Artur Brzozowski ze Stali był najszybciej chodzącym Polakiem. Linię mety przekroczył z czasem 1:21,46 i po raz siódmy został mistrzem Polski w chodzie, a po raz piąty na dystansie 20 km.

Do Ciechanowa po „brąz”, po rekord życiowy i rekord klubu

Czerwiec otworzyły mistrzostwa Polski U 20 i U 23 w biegach na 5000 m, które były rozgrywane na stadionie w Ciechanowie. Wybornie spisała się Natalia Cygan, która przystąpiła do rywalizacji w kategorii dwudziestolatek i zajęła w swoim debiucie trzecie miejsce. Czas, jaki uzyskała na mecie 17:48,70 jest jej nowym rekordem życiowym i rekordem klubu. Lepszym od poprzedniego o 30 sekund! Podopieczna trenera Mirosława Barszcza wyprzedziła czwartą na mecie, Oliwię Piątkowską z AZS AWF Warszawa o 12 sekund (18:00,72).

Rywalizację 20-latek zdominowała w Ciechanowie Zuzanna Wiernicka z RKS-u Łódź. Zadebiutowała w mistrzostwach Polski na tym dystansie rekordem Polski – 15:55,78. Poprzedni należał od trzech lata do Natalii Bielak ze Szklarskiej Poręby i był gorszy o ponad 10 sekund (16:07,34). Wicemistrzynią Polski U 20 w biegu na 5000 m została Aleksandra Szulska z AZS AWF Gdańsk (16:59.98).

„Życiówka” w oszczepie i rekord Podkarpacia

Czerwiec otworzyły mistrzostwa Polski U 20 w wielobojach z udziałem Sofii Wydry. Niewiele zabrakło, a reprezentantka Stali stanęłaby na podium.

Wicemistrzyni Polski młodziczek ze Słupska (2020) i z Karpacza (2021) w rzucie oszczepem i ósma zawodniczka mistrzostw Polski w wielobojach U 18 sprzed dwóch lat z Bielska-Białej, zdobyła 5022 punktów, co jest nowym rekordem województwa podkarpackiego w wielobojach U 20.

W pierwszym dniu mistrzostw Sofia startowała w czterech konkurencjach. W biegu na 100 m ppł uzyskała szósty czas (15,32), w skoku wzwyż była trzynasta (159 cm), w pchnięciu kulą trzecia (10,95 – rek. życ.), a w biegu na 200 m czwarta (26,06).

Drugi dzień mistrzostw lekkoatletka Stali rozpoczęła od skakania w dal. Była trzecia w tej konkurencji (5,13 m). Jeszcze lepiej spisała się w rzucie oszczepem, a więc w swojej koronnej konkurencji. Poprawiła w Warszawie „życiówkę”. Oszczep poleciał na odległość 43,27. W ostatniej konkurencja, którą był bieg na 800 m uzyskała czwarty czas (2:22,65).

Łącznie zdobyła w siedmiu konkurencjach 5022 pkt i zajęła czwarte miejsce. Mistrzostwo Polski do lat 20 wywalczyła w wielobojach Carmen Nowicki z WLKS Wrocław (5518 pkt), wicemistrzynią została Paulina Nawrot z MOSiR CSiR Dąbrowa Górnicza (5412 pkt), a brązowa medalistką została Maja Kleszo z KU AZS Politechniki Opolskiej (5213 pkt). Do rywalizacji przystąpiło 19 zawodniczek.

Mistrz zadowolił się „brązem”

Pod koniec czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy odbyły się jubileuszowe 100. Mistrzostwa Polski Seniorów.

Stal wysłała na nie trójkę zawodników. W biegu na 800 m startował Jacek Skrzeszewski. W eliminacjach pobiegł w trzeciej serii, uzyskując czwarty czas – 1:53,97 i nie awansował do finału, w którym najszybciej pobiegł Filip Ostrowski z KKL Rodło Kwidzyn (1:50,58). Skrzeszewski został sklasyfikowany na miejscu 11.

Na starcie biegu na 3000 m z przeszkodami stanęła Natalia Cygan. Przed wyjazdem na mistrzostwa podopieczna trenera Mirosława Barszcza reprezentowała Polskę w międzypaństwowym meczu lekkoatletycznym w Brnie i zajęła 3. miejsce w tej samej konkurencji, uzyskując czas 11:17,26. W Bydgoszczy pobiegła szybciej (11:11,55), ale tutaj miała zawieszoną poprzeczkę dużo wyżej. Została sklasyfikowana na miejscu 11.

Walkę o „złoto” rozegrały między sobą siostry: Alicja i Aneta Konieczek (obie reprezentowały Polską na olimpiadzie w Paryżu). W Bydgoszczy lepsza była starsza z sióstr Aneta, która wbiegła na metę z czasem 9:32,08. O 3 lata młodsza Alicja uzyskała 9:32,36, a medal brązowy przypadł Patrycji Kapale z AZS UMCS Lublin (9:42,09). 19-letnia Natalia Cygan – najmłodsza w całej finałowej stawce biegaczek (rocznik 2005) – zajęła 11. miejsce (11:11,55).

Trzecim reprezentantem Stali w Bydgoszczy był chodziarz Artur Brzozowski. Uczestnik ostatnich mistrzostw Europy w Rzymie w chodzie na 20 km, na których został sklasyfikowany na 15. miejscu, powtórzył swój sukces sprzed roku z MP na 10 km w Gorzowie Wlkp. – wywalczył medal brązowy (41:56,19). Tytuł mistrza Polski obronił Maher Ben Hlima z RKS-u Łódź (40:33,56), a „srebro” trafiło do mistrza olimpijskiego z Tokio na dystansie 50 km, Dawida Tomali z KU AZS Politechniki Opolskiej (41:53.77).

Popisowy bieg „złotek” trenera Barszcza

W Lublinie odbywała się 30. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w lekkoatletyce, czyli 56. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (U 18). Kapitalnie spisały się podopieczne trenera Mirosława Barszcza tworzące sztafetę 4×400 m. Paulina Zawół, Blanka Machaj, Monika Zaręba i Julia Czarny – ubiegłoroczne brązowe medalistki OOM z Chorzowa, nie dały swoim rywalkom szans.

Po pierwszych 400 m na prowadzeniu była sztafeta AZS UMCS Lublin, a za nią zespoły RLTL GGG Radom i Wawelu Kraków. Na drugiej zmianie pobiegła w Stali Blanka Machaj i na ostatniej prostej wyprzedziła Aleksandrę Kunę z Lublina i Karolinę Gawin z Krakowa i przekazała pałeczkę Monice Zarębie. Zawodniczka Stali odskoczyła od rywalek na kilkanaście metrów i biegnąca na ostatniej zmianie w naszej sztafecie Julia Czarny nie oddała już do końca wywalczonej przez koleżankę przewagi. Na ostatnich 150 metrach odparła atak Jasmine Kankan z Wawelu Kraków i samotnie wbiegła na metę z czasem 3:52,81.

Indywidualnie najlepiej spisały się: Blanka Machaj i Aleksandra Bednarz. Pierwsza zajęła szóste miejsce w biegu na 1500 m (4:48,11), a druga była szósta w rzucie młotem. W finale poprawiła swój rekord życiowy, młot pofrunął na odległość 52,15.

Do finału skoku wzwyż awansował Bartłomiej Ziarno. Pokonał poprzeczkę na wysokości 182 cm i zajął miejsce 11. Jak poszło pozostałym stalowcom? Julia Czarny została sklasyfikowana na 14. miejscu w biegu na 400 m (57,80 – rek. życ.). Na miejscach 17. zakończyli mistrzostwa: Monika Zaręba w biegu na 800 m (2:21,56) i Szymon Leszczyński w biegu na 2000 m (6:35,76).

Trzy lata temu oszczep Patryka szybował dużo dalej

Tylko dwójkę zawodników wysłała Stal do Lublina, gdzie odbywały się w połowie lipca 41. PZLA Mistrzostwa Polski U 23.

W biegach na 800 i 1500 m startował Jacek Skrzeszewski. Na pierwszym dystansie student kognitywistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał szósty czas (1:53,24). Mistrzostwo Polski zdobył Bartosz Kitliński z AZS UMCS Lublin (1:49,18), drugi był Maciej Wyderka (AZS AWF Katowice) – 1:49,59, a trzeci Kacper Lewandowski (AZS UWM Olsztyn) – 1:49,65.

Gorzej wypadł zawodnik Stali na dłuższym, 1,5-km dystansie. Zajął dopiero 14. miejsce (3:58,31). Mistrzem Polski został Maciej Wyderka (3:42,89), wicemistrzem Kamil Herzyk z SLiS Just Team Bielsko-Biała (3:43,74), a brązowym medalistą Michał Piątek z Budowlanych Częstochowa (3:44,65).

O tytuł najlepszego w Polsce w 2024 roku oszczepnika do lat 23 walczył Patryk Tylus. Trzy lata temu na tym samym stadionie zawodnik ze Stalowej Woli wywalczył tytuł wicemistrza Polski do lat 20, rzucając 65,56, a teraz oszczep poszybował na odległość 57 metrów i 67 centymetrach, co pozwoliło mu zająć miejsce siódme.

Mistrzostwo Polski wywalczył Eryk Kołodziejczak ze Startu Nakło (68,41), drugie miejsce zajął Artur Cytlał z Polonii Pasłęk (64,42), a trzecie Dawid Pieloch z Podlasia Biała Podlaska (62,12).

Powtórka z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z roku 2022

Ostatnim akordem lekkoatletycznego lata były mistrzostwa Polski do lat 20 w Radomiu. W 25-osobowej kadrze reprezentującej województwo podkarpackie znalazło się pięcioro lekkoatletów Stali Stalowa Wola. Największy sukces odniosła Natalia Cygan, która zajęła drugie miejsce w biegu na 3000 m z przeszkodami. Podopieczna trenera Barszcza stoczyła pasjonującą walkę o pierwsze miejsce z Roksaną Piechowską z Taleksu Borzytuchom. Zawodniczka Stali przez długi czas nadawała rytm temu biegowi, była na prowadzeniu, jednak na przedostatnim okrążeniu oddała go rywalce. Ten bieg przypominał i to bardzo finałową rozgrywkę pomiędzy obydwoma zawodniczkami podczas biegu na 1500 m z przeszkodami podczas OOM w Bielsku-Białej w roku 2022. I kolejność też była wtedy taka sama. Pierwsza była Piechocińska, druga Cygan.

W tym roku w Radomiu, Piechowska wbiegła na metę z czasem 11:00,75, a Natalia Cygan straciła do niej 2 sekundy (11:02,03). Miejsce trzecie zajęła Zuzanna Czyż z Pogoni Ruda Śląska (11:18,66). Należy podkreślić, że pierwszych sześć zawodniczek tego biegu poprawiło swoje „życiówki”, a także trzy inne, które zajęły miejsca w drugiej dziesiątce.

W biegu na 400 m startowała Kornelia Butryn. W swojej serii eliminacyjnej uzyskała drugi czas (56,12), w finale zajęła siódme miejsce (56,03). Pierwsza była Wiktoria Gajosz z Tomaszowa Lubelskiego (52-94 – rek. życ.).

W skoku wzwyż i skoku w dal rywalizował Jakub Krasowski. Dwa lata temu w Bielsku-Białej, podczas MP do lat 18 wyskakał „srebro” w skoku wzwyż wynikiem 200 cm, a chwilę wcześniej ustanowił w Przemyślu „życiówkę” wynikiem 211 cm. Teraz pokonał poprzeczkę jedynie na wysokości 187 cm i dało mu to dopiero dziewiąte miejsce. Mistrzostwo wywalczył Kacper Włodarczyk z MKS Pułtusk (207 cm), wicemistrzem został Jakub Walecki z WLKS Nowe Iganie, a medal brązowy przypadł Kevinowi Małkowi z AML Słupsk. Obydwaj skoczyli 204 cm. Również w skoku w dal nie poszło dobrze zawodnikowi Stali. Był 10. w grupie (4,71), a w klasyfikacji open zajął miejsce 20. Mistrzem Polski został Tobiasz Butra z AZS AWF Gdańsk (7,34).

W rzucie dyskiem Piotr Radzik zajął 18. miejsce. W eliminacjach uzyskał wynik 38,18 i nie awansował do finału, w którym najdalej rzucił Szymon Groenwald z AZS Warszawa (54,69).

W biegu na 800 m startował Marek Grykałowski. W drugiej z trzech serii eliminacyjnych zajął ósme miejsce (1:58,12), a w „generalce” został sklasyfikowany na 23. miejscu. Mistrzostwo Polski w biegu panów na 800 m wywalczył Kamil Cichocki z Zawiszy Bydgoszcz (1:50,87 – rek. życ.). Na 27. miejscu ukończyła rywalizację w biegu na 400 m przez płotki, Wiktoria Szymańska (1:10,94). Mistrzynią została Wiktoria Gdańska RLTL GGG Radom (57,10).

Brylantów nie brakuje. Czy staną się diamentami..?

Na zakończenie podsumowania występów lekkoatletów Stali Stalowa Wola w letnim okienku roku 2024 zostawiliśmy najmłodszą grupę, która nie może walczyć o tytuły mistrza Polski, ponieważ nie jest i nigdy nie był organizowany krajowy czempionat dla kategorii wiekowej 11-13 lat. Uważa się jednak za nie, oczywiście w nieoficjalnej formule, finał ogólnopolski „Czwartków Lekkoatletycznych”. A w tegorocznej, jubileuszowej 30. edycji, dzieci reprezentujące Stalową Wolę odgrywały czołowe role. Wywalczyły w Łodzi 6 medali.

Rewelacyjnie spisała się Karolina Czernia, najszybsza w biegu na 300 m w roczniku 2013. Finiszowała z czasem 45,60 (rekord życiowy). Także bezkonkurencyjny był Dmytro Safronov w rzucie piłeczką palantową rocznika 2012. W eliminacjach był drugi (51 m), a w finale w ostatnim rzucie uzyskał 54,50 m i wyprzedził Ksawerego Chyrka z Bytowa o 3 metry.

Trójka biegaczy Stali wywalczyła medale srebrne. W roczniku 2012 Wojciech Opałka w biegu na 60 m (7,97), Maksymilian Butryn w biegu na 300 m, a w roczniku 2013 i młodsi Nikodem Fołta był drugi w biegu na 1000 m (3:10,36).

Ponadto do finałów zakwalifikowało się dziesięciu naszych reprezentantów. Najbliżej podium był w biegu na 60 m Dominik Szwedo. Uzyskał czwarty czas. Pozostali finaliści? Piąte miejsca zajęli: Laura Tokarczyk w biegu na 60 m, Łucja Brzyska w biegu na 300 m i Amelia Pelczar w rzucie piłeczką palantową. Na siódmych pozycjach ukończyli zawody: Kacper Grzybowski w biegu na 300 m i Szymon Nowak w skoku wzwyż.

Bartłomiej Maślach był ósmy w rzucie piłeczką palantową (39), Gabriela Maja dziewiąta, a Bartosz Zając dwunasty w skoku wzwyż. Na dwunastym miesjcu ukończył rywalizacją w skoku w dal Jakub Kołodziejczak.