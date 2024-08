Gminny Ośrodek Kultury ogłosił nabór artystów chętnych do zaprezentowania swoich prac podczas XXVII edycji „Powidlaków”. Można także zgłaszać się do konkursu kulinarnego na „Najlepszy produkt ze śliwką”. Tegorczne „Powidlaki” odbędą się 8 września.

– Drodzy artyści! Serdecznie zapraszamy Was do zaprezentowania swojej twórczości szerokiej publiczności podczas tegorocznej edycji wydarzenia „Powidlaki”. Będzie to doskonała okazja do promocji rękodzieła artystycznego na wydarzeniu, które rokrocznie przyciąga tysiące widzów – informuje GOK.

Organizatorzy zapewniają artystom stoisko wystawiennicze. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 15 87 98 303 lub mailowo: sekretariat@krzeszow-gok.pl. Można zgłaszać się też osobiście w siedzibie GOK w Krzeszowie. Termin mija 20 sierpnia, liczba miejsc ograniczona.

Co rok w ramach „Powidlaków” przeprowadzany jest Konkurs Kulinarny na „Najlepszy produkt ze śliwką”. Do jego tegorocznej edycji można zgłaszać swój udział jeszcze do 12 sierpnia. Aby wziąć w nim udział należy dostarczyć lub przesłać wypełnioną czytelnie i podpisaną kartę zgłoszeniową w wersji papierowej na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie, bądź drogą mailową na adres: sekretariat@krzeszow-gok.pl, (w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć organizatorowi w dniu konkursu). Więcej szczegółów w regulaminie na stronie GOK, pod numerem telefonu 15 8798 303 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. Liczba podmiotów zakwalifikowanych do konkursu jest ograniczona – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia. Udział w konkursie jest bezpłatny.