Siódma edycja łowieckiego festiwalu zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Przyjechali myśliwi i leśnicy z trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Alejki niżańskiego parku miejskiego wypełniały głównie stoiska kół łowieckich z bardzo ciekawymi prezentacjami. Miłośnicy rękodzieła też mieli w czym wybierać, można było kupić m.in. różne miody, a nawet konfitury z róży.

Festiwal rozpoczął się przemarszem pocztów sztandarowych, poprzedzanych przez mażoretki. Korowód zatrzymał się przed sceną amfiteatru i tu każdy sztandar, a było ich ponad 40, był przedstawiany zgromadzonym, a prowadzący imprezę w krótkim komentarzu informował o danym kole i osobach idących w poczcie. Następnie na scenę wywołano zaproszonych gości, w tym m.in. przedstawicieli władz, parlamentarzystów i samorządowców. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Eugeniusz Grzeszczak Łowczy Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego, Marcin Możdżonek prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, kapelan Polskiego Związku Łowieckiego ks. Sylwester Dziedzic.

– Praca myśliwych jest warta najwyższego docenienia, i ja, jako burmistrz Niska, bardzo się cieszę, że mogę państwa gościć –podkreślał w czasie oficjalnego otwarcia festiwalu dr Konrad Krzyżak.

Po nim głos zabrał łowczy krajowy, Eugeniusz Grzeszczak. – Myśliwi na co dzień, wspólnie z leśnikami, troszczą się o ekosystem, o bioróżnorodność, o zachowanie tej przyrody dla siebie i przyszłych pokoleń. Ale jest również aspekt historyczny, który pokazuje jak zorganizowane zrzeszenie, które ma swój duży dorobek, zwiększa również potencjał obronny państwa – mówił. – Żyjemy w czasach, kiedy różne ideologie próbują przekreślić naszą działalność. (…) Naczelna Rada Łowiecka po raz pierwszy w historii powołała Radę Naukową, na której czele stanął przyrodnik uznany z dorobku naukowego, z poznańskiej uczelni, profesor Gwiazdowicz. Jesteśmy otwarci na dyskusje, na argumenty, bowiem świat się zmienia, otoczenie się zmienia, my również możemy dyskutować o tym, jak troszczyć się o system, o przyrodę, ale przecież nie będziemy walczyć na zasadzie ideologii, a na zasadzie argumentów i naukowego dorobku. (…) Także pszczelarze, wędkarze, wspólnie z leśnikami i myśliwymi dbają o ekosystem i środowisko.

Europosłanka Elżbieta Łukacijewska przynała, że łowiectwo jest jej bardzo bliskie. – Łowiectwo to tradycja, łowiectwo to pasja, łowiectwo to miłość do przyrody, do środowiska. Myśliwi to wspaniała grupa ludzi, sama żyję od wielu, wielu lat z myśliwym i leśniczym, więc wiem wiele na ten temat i krótko, dziękując za zaproszenie powiem tak: żeby łowiectwo, żeby wszyscy, którzy są myśliwymi mieli w całej Polsce przyjaciół, żeby było zrozumienie dla tego mechanizmu, który wymaga i odłowu, i odstrzału, żeby zrozumiano, że nie można nagle zostawić lasu bez pielęgnacji, nie można zostawić zwierzyny żeby sobie mogła się rozprzestrzeniać, po lasach ale i miastach – powiedziała ze sceny.

Jednym z twórców festiwalu jest Radosław Maziarz, dyrektor NCK „Sokół” w Nisku. Skąd pomysł na imprezę poświęconą łowiectwu? – Gdy przychodziłem do pracy do Niska – wcześniej pracowałem w centrum kultury w Jarocinie, tam jeszcze nie było takich możliwości, a jednocześnie byłem członkiem Koła Łowieckiego „Bażant” w Nisku – uznaliśmy z burmistrzem Julianem Ozimkiem, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić takie wydarzenie tutaj. Wcześniej ze Sławkiem Luberą robiliśmy podobne wydarzenie w Żabnie. Stwierdziliśmy, że w Nisku park miejski – idealnie miejsce. Pierwszą edycją imprezy był Piknik Łowiecki; wtedy to było takie badanie, bo nie wiedzieliśmy dokładnie jaki będzie odbiór mieszkańców – myśliwi, eksponaty, trofea zwierząt. Na szczęście przyjęło się. W kolejnym roku rozwijaliśmy to do formy festiwalu i coraz więcej tych podmiotow zaangażowanych, coraz bogatszy program – wspomina początki festiwalu Radosław Maziarz.

W tym roku w miejskim parku ustawiło swoje stoiska ponad stu wystawców, koła łowieckie miały 26 stanowisk. – Park ma swoją wyporność, moglibyśmy zrobić tu jeszcze większe rzeczy, tylko, że wąskie alejki, trudności w komunikacji, jest to problem – mówi dyrektor Maziarz.

Wśród wystawców było wiele kół gospodyń wiejskich, wśród nich Koło Seniora z Jastkowic. Ten Klub to młode stowarzyszenie, działa dopiero od półtora roku. Należą do niego tylko kobiety, jest ich 25. – Ostro wzięłyśmy się do pracy – mówią ze śmiechem panie na stoisku. Inicjatorką powstania Klubu Seniora była jedna z nich – Oleńka Kawęcka. – Zauważyłam, że jest bardzo dużo pań, które nie mają co ze sobą zrobić, a mają jeszcze dużo sił i pomysłów, więc mamy tu bardzo pomysłowe panie: Stasia, Jasia, Ewa – chociaż ona jeszcze nie jest seniorką, ale jest nam potrzebna – opowiada pani Oleńka. – Wprowadziła nas dyrektor Domu Kultury w Jastkowicach Basia Żywczak, bardzo sympatyczna, dlatego działamy. Teraz mamy Agnieszkę Bąk, która nas prowadzi, też bardzo sympatyczna, młoda, ale z babciami się dogaduje – opowiadają wesoło seniorki z Jastkowic. – Na dzisiejszą imprezę przygotowałyśmy pierogi ruskie, z kaszą jaglaną z serem i bardzo duży wybór ciast. Wszystko domowe, wszystko pyszne, na masełku, pachnące – zachęcały panie, i skutecznie, bo pod koniec imprezy ich stół był niemal pusty.

Na festiwalu spotkaliśmy także grupę kolarzy z Klubu Sportowego Doliny Sanu i Tanwi. – Byliśmy w Ożannie na imprezie „Klamot”, teraz wracamy żeby zobaczyć i zdegustować kulturę łowiecką – wyjaśnia jeden z kolarzy Roman Pokora.

Podczas Festiwalu wręczono odznaczenia i wyróżnienia, a także pamiątkowe statuetki. M.in. starosta niżański Robert Bednarz nagrodził aktywnych myśliwych. Statuetkami zostali wyróżnieni także rolnicy: Piotr Cagara i Tomasz Szkutnik. Odznakę ZŁOM (najwyższe odznaczenie łowieckie nadawane kołom łowieckim i członkom PZŁ) otrzymał Zygmunt Paruch z ZO PZŁ Tarnobrzeg. Burmistrz Niska dr Konrad Krzyżak, wręczył pamiątkowe statuetki wszystkim kołom uczestniczącym w Festiwalu.