Zerwałam cukinie z ogrodu i zrobiłam z nich przetwory, ale zostały mi jeszcze dwie. Postanowiłam zrobić pulpeciki z dodatkiem białego sera.

Zatem cukinię umyłam, obrałam ze skórki, wydrążyłam nasiona i starłam na tarce o grubych oczkach. Wycisnęłam z nadmiaru soku. Dołożyłam kostkę białego sera, a raczej twarogu, który niekoniecznie musimy mielić lub blenderować.

Następnie dodałam 3 jajka, sól, pieprz, 3 ząbki czosnku przepuszczony przez praskę i koniecznie drobno posiekane liście selera i natkę pietruszki. Wtedy nasze pulpeciki mają intensywny zapach i bogaty smak. Jeśli nasze ciasto wyjdzie zbyt wolne możemy dosypać bułkę tartą lub sypką kaszę mannę. Dodając kaszę mannę, po wymieszaniu ciasta musimy odczekać około 15 minut, aby nasza kasza wchłonęła nadmiar soku i jednocześnie napęczniała.

Formujemy pulpeciki, otaczamy je w bułce tartej i smażymy na tłuszczu, przekręcając na wszystkie strony. Wyciągamy na ręcznik papierowy do odsączenia tłuszczu. Zrobiłam do tego sos śmietanowy ze świeżym zielonym koperkiem. Śmietanę 18-proc. rozrobiłam z niewielką ilością wody, zagotowałam, powkładałam do niej pulpeciki z cukinii i jeszcze 1 ząbek czosnku, przepuszczony przez praskę, sól, pieprz, pocięty koperek. Chwilę pulpeciki dusiły się w śmietanie, napęczniały i zwiększyły swoją objętość. Stały się miękkie. Można je podać z gotowanymi ziemniakami, surówką jako danie obiadowe.

Smacznego.