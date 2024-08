W związku z koniecznością wykonania prac budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej – ul. Energetyków z drogą gminną – ul. Spacerową oraz budową nowej drogi gminnej, wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu.

Stalowowolski magistrat informuje, że od 9 sierpnia ul. Energetyków zostaje zamknięta na odcinku od LOK do skrzyżowania z ul. Leśną. Pojazdy będą kierowane na objazd. Dojazd do obiektów na terenie LOK oraz do firm znajdujących się na terenie byłej OSM będzie możliwy przez ul. Energetyków od strony Niska, warunkowo przez teren robót.

Z powodu prac, czasowo wyłączone z eksploatacji zostaną również przystanki “Energetyków – LOK” oraz “Energetyków – Mleczarnia”.

Przewidywany okres utrudnień związanych z realizacją prac budowlanych potrwa do końca sierpnia 2024 roku.