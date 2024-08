KP Zarzecze, beniaminek klasy A grupa I rozpocznie ligowe rozgrywki od spotkania z Juniorem Zakrzów bez trzech piłkarzy, którzy odgrywali w poprzednim sezonie kluczowe role i którzy mieli duży wkład w wywalczenie awansu.

Do KS Jarocin przenosi się Adam Kozyra, najlepszy strzelec zespołu, król strzelców rundy jesiennej klasy B grupy II sezonu 2023/24. W 12. kolejkach wpisywał się aż 32 razy na listę strzelców. Prawdopodobnie, gdyby grał we wszystkich meczach rundy wiosennej, to na koniec sezonu to on zająłby pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców tej grupy.

– W życiu coś się kończy i coś się zaczyna. O moim przywiązaniu do klubu z Zarzecza nie będę mówił, bo każdy kto mnie zna, wie co ten klub dla mnie znaczy. Ale dzisiaj jest jak jest i nie chcę tematu drążyć – mówi Adam Kozyra. – Wciąż chce się bawić grą w piłkę i strzelać jak najwięcej goli, bo to zawsze sprawiało mi największą frajdę. Otrzymałem propozycję z Jarocina i szybko podjąłem decyzję n na tak. Trener Artur Lebioda widzi mnie w składzie. Zdążyłem już zagrać w meczu pucharowym i sparingu. Zaliczyłem „pięciopak” (śmiech). Strzeliłem pięć goli i miałem cztery asysty. Wiem, jakie są wobec mnie oczekiwania i jaki cel ma w nowym sezonie klub z Jarocina, a jest on tylko jeden – wrócić do „okręgówki”, i ja zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby tak się stało.

Nie tylko Adam Kozyra przeniósł się z Zarzecza do Jarocina. Także inny kluczowy zawodnik jedenastki trenera Artura Chyły, Sławomir Wołoszyn. Trzecim piłkarzem, który pożegnał się z KP Zarzecze jest bramkostrzelny pomocnik, Adam Zelek, który wrócił do KS Podwolina.