W Dębicy, spotkaniem Igloopolu z Cosmosem Nowotaniec, zainauguruje sezon ligowy 2024/25 podkarpacka 4 liga. Podokręg Stalowa Wola będzie mieć w rozgrywkach dwóch reprezentantów: Sokoła Kamień i Sokoła Nisko.

W ubiegłym sezonie drużyna z Kamienia, będąca beniaminkiem 4 ligi, zajęła 10. miejsce. Latem doszło w zespole do istotnych zmian. Po 11 latach z funkcji prezesa zrezygnował Marek Ziemniak, człowiek, który zapisał się w dziejach klubu z Kamienia samymi złotymi zgłoskami. To za jego kadencji Sokół wywalczył historyczny awans do 4 ligi.

Nowym prezesem został dotychczasowy wiceprezes, człowiek od wielu lat związany z Sokołem i także oddany sprawom klubu, Józef Mączka.

Trenerem przestał być Łukasz Chmura – zastąpił go Daniel Kijak, który ostatni sezon spędził w A-klasowej Unii Nowa Sarzyna. Do Janowianki odeszli: najlepszy strzelec zespołu i całej 4 ligi, Kacper Piechniak oraz reżyser gry, etatowy wykonawca stałych fragmentów gry, Wiktor Stępniowski. Kacprowi Wydrze i Bartkowi Pikule skończyły się okresy ich wypożyczeń. Wydra został piłkarzem 4-ligowego Alitu Ożarów, a Pikuła Nie ma już także dwóch innych podstawowych piłkarzy, Krystiana Majki i Patryka Maruta.

Ich miejsce zajmą młodzi wychowankowie SMS Resovii: Mikołaj Modrzejewski, Kacper Karcz, czwórka wychowanków Stali Stalowa Wola: Tomasz Zieliński, Jakub Saj, Paweł Stępak i Miłosz Rębisz, a także wyróżniający się juniorzy oraz Simon Mazur i Sergiusz Kowalski, którzy ostatnio byli piłkarze Korony Rzeszów.

Pierwszym rywalem Sokoła Kamień będzie spadkowicz z 3 ligi, Sokół Sieniawa (niedziela, 11 sierpnia, g. 17), a trzy dni czeka nasz zespół spotkanie ze Stalą w Łańcucie.

Także drugi nasz „sokołek”, ten z Niska zainauguruje sezon na swoim stadionie. Rywalem podopiecznych trenera Jarosława Pacholarza będzie Sokół Kolbuszowa Dolna. Mecz odbędzie się w sobotę, 10 sierpnia, o godz. 17. W 2. kolejce, 14 sierpnia jedenastka trenera Jarosława Pacholarza pojedzie na spotkanie z Głogovią (17).

Beniaminek z Niska przeprowadził w lipcu kilka ciekawych transferów. Do drużyny dołączył doświadczony napastnik, 29-letni wychowanek Siarki, a później zawodnik m.in. Stali Stalowa Wola, Świtu Nowy Dwór Maz., Wisły Puławy, KSZO, Wisły Sandomierz i Podlasia Biała-Podlaska, Jakub Mażysz. Ponadto piłkarzami Sokoła Nisko stali się: 26-letni obrońca Dmytro Petryk (ostatnie dwa sezony w Cosmosie Nowotaniec), 20-letni Krystian Pietrzyk (poprzednio Stal Kraśnik), 20-letni Dawid Andrzejewski (wychowanek Football Accademy Nisko, ostatnio juniorskie drużyny Stali Stalowa Wola i Siarki), 20-letni Mateusz Cygan (ostatnio Sokół-Pogoń Lubaczów), 19-letni Olivier Szwedo (poprzednio Stal Kraśnik).

1. kolejka

Sokół Nisko – Sokół Kolbuszowa Dolna (10 sierpnia, 17)

Sokół Kamień – Sokół Sieniawa (11 sierpnia, 17).

Pozostałe mecze, 9 sierpnia: Igloopol Dębica – Cosmos Nowotaniec (18), Strug Tyczyn – Głogovia (19:21), 10 sierpnia: Stal II Mielec – Izolator Boguchwała (11), Orzeł Przeworsk – Legion Pilzno (17), Czarni 1910 Jasło – Wisłok Wiśniowa (17), Ekoball Sanok – Karpaty Krosno (17), JKS Jarosław – Stal Łańcut (17).