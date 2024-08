A może ktoś trzeci? W myśl zasady, że „gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta”…

W sobotę, 10 sierpnia rusza stalowowolska „okręgówka”, który w sezonie 2024/25 funkcjonować będzie pod nazwą „Keeza – klasa okręgowa”. Głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa i awansu do 4 ligi jest dwóch: Pogoń Leżajsk i Stal Gorzyce. Obydwa zespoły wzmocniły się latem. Która bardziej? To zweryfikują ich rywale.

Na pewno dużo jakości powinni dać drużynie trenera Pawła Wtorka jego uczniowie, wychowankowie ze Stali Stalowa Wola i piłkarze: Patryk Marut (ostatnio Sokół Kamień) i Kacper Moskal (ostatnio Sokół Nisko). Do Gorzyc wrócił także Dawid Różański, który w minionym sezonie był zawodnikiem Pogoni Staszów.

To nowe trio plus rosnący w Polsce z tygodnia na tydzień Brazylijczycy: Lohan Carvalho (5 strzelonych goli w wygranym przez Stal mecz 1/16 Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola z Wisanem Skopanie 9:0) i Gustavo Martins, a także doświadczeni i zaprawieni w meczach o ligowe punkty: Tomasz Świąder, Bartosz Horajecki, Przemysław Winiarski, Dominik Toś, powinni dostarczyć w tym sezonie dużo radości swoim kibicom.

W inauguracyjnej kolejce Stal Gorzyce zmierzy się u siebie z Tanwią Wólka Tanewska. Pierwotnie mecz miał się odbyć w Wólce Tanewskiej, ale na prośbę Tanwi został przeniesiony do Gorzyc.

Na awans czeka też od wielu już lat Pogoń Leżajsk. „Piwosze” dorobili się w końcu(!) nowego stadionu i z całą pewnością będą obok Stali, rozdawać karty. Drużynę wzmocnili latem: Patryk Tłuczek (Sokół Kamień, wcześniej Sokół Sieniawa i Stal Stalowa Wola), Jakub Szpila (KS Przybyszówka), Krystian Staroń (LKS Brzyska Wola), Ihor Maliarenko (Start Lisie Jamy, wcześniej JKS), Damian Skała (Sokół Sieniawa, wcześniej Stal Rzeszów), Maksymilian Szakiel (JKS), Sebastian Sobolewski (JKS).

Na inaugurację Pogoń Leżajsk zmierzy się w Stalach z Transdźwigiem (sobota, 10 sierpnia, 18).

1 kolejka ligi okręgowej:

10 sierpnia: LZS Zdziary – Azalia Wola Zarczycka (godz. 11, sędziuje P.Mulawka), Słowianin Grębów – San Kłyżów (17, Antosz), Olimpia Pysznica – Stal II Stalowa Wola (17, Sawicki), Stal Nowa Dęba – ŁKS Łowisko (17, Kijak), Transdźwig Stale – Pogoń Leżajsk (18, Ciak).

11 sierpnia: LKS Brzyska Wola – Siarka II (11, Kopeć), Stal Gorzyce – Tanew Wólka Tanewska (17, Dziopak), Sparta Jeżowe – Jeziorak Chwałowice (17, Mazur).