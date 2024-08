W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach można składać wnioski o bon energetyczny, który stanowi jednorazową pomoc finansową dla gospodarstw domowych, spełniających określone kryteria dochodowe.

Bon będzie przysługiwał na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP oraz aplikacji mObywatel.

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od typu głównego źródła ogrzewania w gospodarstwie. Gospodarstwa zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, bojlery elektryczne) mogą liczyć na wyższy bon, pod warunkiem, że do 1 kwietnia 2024 roku zgłoszą swoje źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), lub uczynią to w przypadku źródeł zgłoszonych po tej dacie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu powinny zwrócić uwagę na terminy oraz wymogi dotyczące zgłaszania źródeł ogrzewania, aby móc skorzystać z przysługującej im pomocy.