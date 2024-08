Dyskusyjny Klub Książki Kryminalnej zaprasza na kolejne spotkanie. Tym razem bohaterką spotkania będzie książka Richarda Taylora „Jak człowiek staje się mordercą?”.

Richard Taylor to psychiatra sądowy, które zadał sobie pytania: dlaczego ludzie zabijają, czy każdy z nas, gdyby miał powód, mógłby zostać mordercą? Autor próbuje docie co się kryje w umyslach osób, które targnęły się na cudze zycie. Zastanawia się nad mrocznymi zakamarkami ludzkiej psychiki. Ta książka to analiza psychiki zbójców, a także wgląd w ich życie i umysł dokonane przez ich lekarza.

Spotkanie DKKK odbędzie się 9 sierpnia o godz. 16.30 w miejskiej bibliotece w Nisku.