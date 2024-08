Anny, Lilianny, Krzysztofa to imieniny, które ostatnio obchodziliśmy. Z tej oto okazji jadłam przepyszne ciasto serowe z dodatkiem dżemu porzeczkowego, które chcę Wam polecić.

Składniki na ciasto: 3 szkl. mąki, 1 margaryna, 1/2 szkl. cukru pudru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 żółtka, 2 łyżki kakao. Przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia na stolnicy, siekamy margarynę, dodajemy cukier, żółtka i zagniatamy ciasto. Dzielimy je na 3 części. Do dwóch części dosypujemy kakao i jeszcze raz zagniatamy. Wszystkie części chłodzimy w lodówce.

Przez ten czas przygotowujemy masę serową. 1/2 kg twarogu półtłustego dwukrotnie mielimy lub przepuszczamy przez ręczną praskę. Dodajemy 4 żółtka, 1 szklankę cukru pudru, 15 dkg margaryny oraz 1 łyżkę mąki kartoflanej. Wszystkie składniki ucieramy ze sobą mikserem lub blendujemy.

Na przygotowaną formę do pieczenia wykładamy papier i ścieramy na tarce jasne ciasto, wyrównujemy. Smarujemy dżemem porzeczkowym. Następnie ścieramy ciemne ciasto i też równomiernie rozprowadzamy całość. Wykładamy masę serową. Ubijamy pianę z 4 pozostałych białek z odrobiną soli i 2 łyżkami cukru kryształu. Możemy tutaj dodać pół opakowania kisielu czerwonego lub 1 łyżkę mąki kartoflanej. Następnie wykładamy pianę na masę serową i na górę ścieramy ciemne ciasto. Pieczemy w piekarniku bez termoobiegu ale w temperaturze 170–180 stopni C przez ok. 50 minut.

Po upieczeniu nie wyciągamy ciasta z piekarnika, tylko zostawiamy lekko uchylone drzwiczki do wystygnięcia. Oczywiście nasze ciasto z serem możemy oprószyć cukrem pudrem, żeby prezentowało się jeszcze lepiej.

Smacznego.