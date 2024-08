Koło Gospodyń Wiejskich Szwedowianki znalazło się w wielkim finale ogólnopolskiego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Konkurs, organizowany pod patronatem małżonki prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy, ma na celu docenienie i wsparcie działalności kół gospodyń wiejskich w całej Polsce. W tegorocznej edycji KGW Szwedowianki zaprezentowało się z najlepszej strony, zdobywając uznanie jury swoją kreatywnością, zaangażowaniem, a przede wszystkim smakiem potraw, w które członkowie i członkinie koła włożyli całe swoje serce i pasję.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji były „Polskie tradycje Wielkanocne”. Do walki o zwycięstwo stanęło 15 kół gospodyń wiejskich z całej Polski – zwycięzców etapu wojewódzkiego.

Z uczestnikami konkursu spotkali się: małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser–Duda oraz zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr Barbary Fedyszak–Radziejowskiej, doradcy prezydenta RP, oceniała przygotowane na potrzeby konkursu potrawy, związane z tradycjami wielkanocnymi (dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez koło, przystawkę przyrządzoną zgodnie z tradycją wielkanocną, jedną potrawę słodką) oraz inscenizację słowno–muzyczno–ruchową.

Awans do wielkiego finału konkursu to duże wyróżnienie dla KGW Szwedowianki nie tylko w skali Podkarpacia, to głównie sukces ogólnopolski i dowód na ich zaangażowanie, pasję oraz wyjątkowe umiejętności w promowaniu lokalnej kultury i tradycji kulinarnych.

Oprócz KGW Szwedowianki w Szwedach, do finału zakwalifikowano Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie (woj. opolskie) i Koło Gospodyń Wiejskich w Stężycy (woj. pomorskie).

Kolejność miejsc na podium laureaci poznają jednak dopiero podczas Dożynek Prezydenckich. Wówczas to, w obecności Pary Prezydenckiej, zostaną wręczone główne nagrody.