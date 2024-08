Statystyczny Polak coraz częściej wyjeżdża na zagraniczne wakacje. Wybierając swoje urlopowe cele podróży, kieruje się nie tylko ceną, ale także dostępnością atrakcji, klimatem oraz ofertą kulturalną i kulinarną. Sprawdź, które miejsca cieszą się największą popularnością wśród polskich turystów!

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba osób, które wybierają zagraniczne wakacje. Coraz popularniejsze stają się kierunki bardzo egzotyczne – jak np. Azja. Jednak wielu Polaków ma swoje sprawdzone urlopowe pewniaki. Są to miejsca, które gwarantują świetną pogodę, atrakcyjne ceny, a także poczucie bezpieczeństwa. Które miejsca Polacy wybierają na swoje wakacje?

Last minute w Grecji – bogata kultura, pyszne jedzenie i krystalicznie czyste morze

Wśród najchętniej wybieranych przez polskiego turysty kierunków z pewnością można wymienić Grecję. Ten cel podróży cieszy się dużą popularnością już od dekad, a Grecja wzbudza w Polakach sympatię.

Wybierając się na urlop na Kretę czy Rodos, można liczyć na bardzo bogatą ofertę turystyczną. Ogromna liczba restauracji, plaż oraz punktów widokowych i innych atrakcji sprawia, że na wakacjach w Grecji nie sposób się nudzić. Dodatkowo wczasy last minute można znaleźć w naprawdę dobrych cenach. Wyjazd na wakacje do Grecji to gwarancja udanej pogody, ciepłej wody w morzu i niepowtarzalnego klimatu.

Turcja – co przyciąga do niej Polaków?

Kierunkiem, który w ostatnich latach zdobywa szczyty popularności wśród polskich turystów, jest także Turcja. To niesamowicie ciekawa propozycja, która pozwala na zwiedzanie bardzo zróżnicowanych atrakcji. W tym kraju można liczyć na świetnie zorganizowane wczasy, które są dostosowane do potrzeb polskiego turysty.

Wysoko oceniane są lokalne potrawy i słodycze. Turcja leży też nad ciepłym, lazurowym morzem. Wśród bogatej oferty turystycznej znajdują się propozycje zarówno dla rodzin z małymi dziećmi, jak i żądnych wrażeń imprezowiczów. Niewątpliwie dużą zaletą wakacji w Turcji jest też atrakcyjna cena, którą oferują biura podróży.

Magiczne Włochy – dlaczego Polacy uwielbiają tam jeździć?

Często wybieranym celem podróży są także Włochy. Ten kraj jest bardzo zróżnicowany geograficznie i kulturowo. Polskiego turystę przyciągają zarówno zlokalizowane na północy Alpy wraz ze spektakularnymi jeziorami, jak i słoneczne południe z pięknymi plażami i gwarancją słonecznej pogody.

Włosi są bardzo komunikatywnym i gościnnym narodem, co sprawia, że Polacy tak chętnie wracają do tego kraju. Nie bez znaczenia jest także włoska kuchnia, która słynie z wysokiej jakości składników i tradycyjnych, ściśle przestrzeganych od wieków receptur. Włochy posiadają też niezwykle bogatą historię, niemal każde miasteczko może pochwalić się własnymi atrakcjami i zabytkami. To wszystko sprawia, że wakacje w tym kraju są dla wielu osób spełnieniem marzeń.

Nowe, nieoczywiste kierunki wakacyjne

W ostatnich latach można zauważyć także trend poszukiwania nieco mniej odkrytych kierunków. Można wśród nich wymienić np. Albanię, Gruzję czy Czarnogórę. Z pewnością istnieje jeszcze wiele miejsc, które w najbliższym czasie staną się bardziej popularne wśród polskich turystów.