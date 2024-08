Niżańscy policjanci zatrzymali 42-latka, który kierował hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało prawie promil alkoholu w jego organizmie.

w sobotę, 3 sierpnia, przed godz.18, na terenie gminy Jeżowe, funkcjonariusze z niżańskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę poruszającego się na hulajnodze elektrycznej.

Podczas rozmowy z kierowcą jednośladu, policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie wykazało w organizmie mężczyzny niemal promil alkoholu.

Funkcjonariusze uniemożliwili 42-latkowi dalszą jazdę. Mieszkaniec powiatu niżańskiego za jazdę hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości, odpowie teraz przed sądem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga elektryczna jest pojazdem. Poruszać się nią może tylko jedna osoba, a kierując nią pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, popełnia się wykroczenie. Z hulajnogi elektrycznej na drodze publicznej może korzystać każdy, kto ukończył 18 lat. Osoby poniżej tego wieku muszą uzyskać kartę rowerową lub prawo jazdy co najmniej kategorii; AM, A1, B1 lub T. Zabronione jest natomiast korzystanie z takiego pojazdu na drogach publicznych przez dzieci poniżej 10 roku życia. Wyjątkiem od tej zasady jest poruszanie się na hulajnodze w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.