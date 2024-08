2 sierpnia na placu Józefa Piłsudskiego przy stalowowolskim MDK-u odbyła się akcja zbiórki krwi zorganizowana przez Stowarzyszenie „Civica”.

Akcja trwała od godziny 9 do 12. Wszyscy chętni oddawali krew w specjalnie do tego przygotowanym autobusie, który przyjechał z Rzeszowa. Najpierw potencjalni dawcy wypełniali ankietę, następnie byli badani przez lekarza i pobierano im próbki krwi do badań. Jeśli zostali zakwalifikowani pozytywnie mogli podzielić się tym cennym darem, jakim jest krew. W zbiórce wzięło udział około 30 dawców. Krew oddało kilkanaście osób, a wśród nich te, które niedawno ukończyły 18 lat, jak i starsze.

– Każda osoba, która oddała krew otrzymała pakiet czekolad od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, natomiast dodatkowo osoby te otrzymały upominki od naszego stowarzyszenia, między innymi dzięki hojności naszych partnerów. Osoby, które oddawały krew w barwach miejscowego klubu Stal Stalowa Wola dodatkowo otrzymywały gadżet klubowy – powiedział „Sztafecie” Rafał Smalara prezes Stowarzyszenia „Civica”

Uczestnicy akcji mieli szansę nie tylko włączyć się w ten szlachetny cel, ale także poznać formalności związane z oddawaniem krwi oraz otrzymać informacje na temat jej znaczenia dla systemu ochrony zdrowia.