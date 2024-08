66-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego padł ofiarą oszustów. Zamiast pomnożenia swoich pieniędzy stracił ponad 23 tys. złotych.

W czwartek do Komendy Powiatowej Policji w Nisku, zgłosił się mieszkaniec powiatu, który padł ofiarą oszustwa. Mężczyzna chciał zainwestować swoje pieniądze w kryptowaluty, jednak zamiast zyskać, po kontakcie z fałszywymi „brokerami”, stracił ponad 23 tys. zł.

Mężczyzna powiedział policji, że kilka dni wcześniej zadzwoniła do niego kobieta podająca się za przedstawicielkę firmy, która zajmuje się inwestycjami w kryptowaluty. Przekonywała, że można szybko pomnożyć swoje oszczędności.

Kobieta zleciła mężczyźnie dokonanie przelewu na ponad tysiąc złotych na podane przez nią konto. Następnie poinformowała go, że przekazane przez niego środki “wypracowały” premię w wysokości 2 tys. euro. Oszustka kazał mężczyźnie zalogować się do swoich kont bankowych za pomocą specjalnej platformy, by otrzymać wygrane środki. W rezultacie, mieszkaniec powiatu niżańskiego stracił ponad 23 tys. złotych.

Niżańscy policjanci apelują i przypominają, jak nie dać się naciągnąć internetowym oszustom:

• Nie wierz w łatwy i szybki zysk. Przed zainwestowaniem, sprawdź czy podmiot nie znajduje się na liście ostrzeżeń KNF

• Zapoznaj się z informacjami KNF i NBP dotyczącymi inwestowania w kryptowaluty

• Przed zainwestowaniem, poczytaj opinie w internecie o tym podmiocie/platformie, porozmawiaj z kimś, komu ufasz

• Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej

• Nie przesyłaj nikomu skanów swoich dokumentów

• Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, które zalecają Ci rozmówcy/analitycy rynku, na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej