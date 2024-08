1 sierpnia w wielu polskich miastach odbywały się uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Podobnie było również w Nisku, gdzie na Placu Wolności przy Pomniku Wdzięczności, by oddać hołd poległym Powstańcom zebrali się przedstawiciele władz Gminy i Miasta Nisko, Powiatu Niżańskiego oraz mieszkańcy.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się o godzinie 17:00 w pamiątkową godzinę „W”. Wtedy to zawyły syreny alarmowe i syreny strażackie. Następnie odśpiewano Hymn Polski, a na maszt została wciągnięta flaga. W imieniu burmistrza Gminy i Miasta Nisko Konrada Krzyżaka okolicznościowe przemówienie wygłosiła I Zastępca burmistrza Gminy i Miasta Nisko Katarzyna Ożóg-Bąk.

– Drodzy mieszkańcy Gminy i miasta Nisko, dzisiaj obchodzimy okrągłą, osiemdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Był to największy zryw przeciwko okupantowi niemieckiemu w całej Europie. Powstańcy warszawscy chcieli wyzwolić stolicę własnymi rękami, by powitać zbliżające się wojska sowieckie w roli gospodarza Warszawy. Był to cel ściśle polityczny. By pokazać zachodnim aliantom, że Polacy walczą o swoją niepodległość. Miało to także wzmocnić polski rząd emigracyjny w Londynie w rokowaniach, by po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej, Polska i Polacy nie popadli w okupację sowiecką. Jak wiemy z historii, to się nie udało. Warszawa po sześćdziesięciu trzech dniach heroicznej walki, została niemal całkowicie zniszczona, a powstanie upadło. Polska dostała się do sowieckiej strefy wpływów w Europie środkowo-wschodniej. Jednak bohaterstwo Powstańców trwale wpisało się w polską pamięć patriotyczną, kolejne pokolenia Polaków walczące o demokratyczną i w pełni niepodległą Polskę, w okresie komunizmu odwoływały się do Powstańców Warszawskich – odczytała. Historyczny rys wybuchu Powstania Warszawskiego nakreślił z kolei harcmistrz Mariusz Kowalik.

Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze pod Pomnikiem Wdzięczności. Podczas uroczystości odśpiewany został także Hymn KH ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku.

1 sierpnia na Placu Wolności hołd Powstańcom oraz poległym i pomordowanym mieszkańcom stolicy oddali m.in. Katarzyna Ożóg-Bąk I zastępca burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Adam Sikora II zastępca burmistrza, Robert Bednarz starosta Powiatu Niżańskiego, Józef Sroka wicestarosta Powiatu Niżańskiego, Paweł Tofil przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Edyta Waszkiewicz i Bogdan Rodzeń – radni Rady Miejskiej w Nisku, harcerze KH ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku oraz instruktorzy z Kręgu ” Kamyk” i członkowie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej.