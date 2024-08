Od jakiego wieku emeryci nie płacą za RTV? Kto jest zwolniony z opłat? – pytają czytelnicy „Sztafety”.

W obecnym systemie prawnym obowiązek rejestracji telewizorów i radioodbiorników oraz regularnego opłacania abonamentu jest jasno zdefiniowany w ustawie o opłatach abonamentowych. Osoby, które posiadają telewizory oraz odbiorniki radiowe, mają obowiązek zarejestrowania urządzeń oraz regularnego opłacania abonamentu. Abonament radiowo-telewizyjny mają płacić wszystkie gospodarstwa domowe, w których jest co najmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Osoby fizyczne ponoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości posiadanych odbiorników w domu lub samochodzie stanowiącym ich własność. Za niezarejestrowanie odbiornika i brak opłat abonamentowych grozi wysoka kara. Wynosi ona 30-krotność miesięcznej stawki tej opłaty, czyli w przypadku telewizora będzie to kwota przekraczająca 800 zł.

Wnoszenie opłat abonamentowych

Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, gdzie odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika i winna wnosić opłaty abonamentowe. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Od 1 stycznia 2024 r., zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 roku, miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 złotych. W skali roku abonent zapłaci 104,40 złotych. Opłata za miesiąc użytkowania odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego będzie wynosiła 27,30 zł. Rocznie odbiorca poniesie koszt 327,60 zł. Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymają 10-procentową zniżkę.

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Należy pamiętać, że opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące. Wtedy odbiorcom przysługuje zniżka z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych naliczane są odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych, zwolnienie z opłat abonamentu rtv przysługuje m.in.:

· Osobom, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (w 2024 roku zwolnienie dotyczy osób, których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 3 577,74 zł brutto – jest to 50 proc. z kwoty 7 155,48 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2023 roku),

· seniorom po ukończeniu 75 roku życia,

· osobom, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I grupy niepełnosprawności,

· osobom, które posiadają zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy,

· osobom niesłyszącym oraz niewidomym, weteranom będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

· osobom, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,

· osobom bezrobotnym, które pobierają niektóre świadczenia, np. zasiłek stały, świadczenie przedemerytalne, zasiłek okresowy,

· osobom uprawnionym do zwolnienia od opłat abonamentowych na podstawie odrębnych ustaw (np. inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkom rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osobom które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji, osobom, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, osobom posiadającym status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

· osobom spełniającym kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Pełna lista grup uprawnionych do zwolnienia znajduje się na stronach gov.pl.

Procedura ubiegania się o zwolnienie z abonamentu RTV nie jest automatyczna i wymaga poinformowania o tym urzędu pocztowego. Należy zatem udać się do dowolnego urzędu pocztowego i wypełnić specjalny formularz oraz złożyć stosowne oświadczenie. W oświadczeniu trzeba zadeklarować, że w przypadku utraty prawa do zwolnienia, osoba zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania poczty. Dokumenty potrzebne do zwolnienia z opłat abonamentowych dla seniorów to m.in. dowód osobisty oraz decyzja o wysokości emerytury od ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, orzeczenie o niepełnosprawności, książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy, potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłat abonamentowych.

Kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników rtv

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają zarejestrowaniu, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej SA. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników rtv i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poczta Polska SA jest uprawniona do żądania wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w drodze egzekucji administracyjnej.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (w 2024 roku opłata ta wynosi 819 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego i 261 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego).

Wezwanie do zapłaty

Jeśli został zarejestrowany odbiornik radiowo-telewizyjny, ale nie jest regulowana opłata abonamentowa RTV, można narazić się na problemy ze skarbówką. Takie osoby mogą otrzymać pismo z Poczty Polskiej wezwanie do uregulowania zadłużenia. Po otrzymaniu wezwania do uregulowania zaległości posiadacz radioodbiornika ma na ogół 7 dni na dokonanie płatności. W przypadku braku spłaty zadłużenia, sprawa może zostać przekazana do właściwego urzędu skarbowego dla dłużnika. Kiedy egzekwowanie zadłużenia przechodzi pod kontrolę urzędu skarbowego, istnieje kilka możliwych sposobów na uregulowanie zaległości. Jeśli dotyczy to seniora, urząd skarbowy może zająć część jego emerytury, pobrać należności z rachunku bankowego, nadpłaty podatku, pensji lub egzekwować należność za pośrednictwem komornika.

Bożena Kolba

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1689);

2) Rozporządzenie KRRiT z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.480 );

3) Uchwała KRRiT Nr 279/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przesłanek umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, opłat za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu w wyjątkowych sytuacjach;

4) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1140);

5) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1676);

6) Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 943).