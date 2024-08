W Stalowej Woli mamy duży wybór, jeśli chodzi o zaspokojenie swoich potrzeb kulturalnych. Mowa tu trzech o muzeach, a liczba ta może się jeszcze powiększyć.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, które mieści się przy ulicy Sandomierskiej 1 (Rozwadów), jest muzeum „matką”. Dwie kolejne jednostki, Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oraz Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, również prezentują bogatą ofertę historyczną i artystyczną. Obecnie oprócz wystaw stałych jest możliwość zapoznania się z kilkoma ciekawymi wystawami czasowymi.

W Muzeum Regionalnym prezentowane są dwie wystawy. Pierwsza dotyczy wzorów lasowiackich i ikony sztuki i folkloru lasowiackiego – Marii Kozłowej. Znajdziemy na niej mnóstwo prac tej niezwykle lubianej twórczyni. Począwszy od wycinanek, poprzez malowanki, hafty na strojach ludowych czy wzorniki haftów malowane na desce. Można dowiedzieć się, jak potoczyło się życie Marii Kozłowej, co miało na nią wpływ i co ją ukształtowało. Na konferencji poświęconej tej artystce ludowej, która odbyła się 18 lipca w Muzeum Regionalnym, można było zgłębić temat wzornictwa lasowiackiego oraz posłuchać prelekcji, na temat spuścizny pani Marii, od osób, które kontynuują jej pasję. Wystawa jest prezentowana do 28 lipca, więc kto jej nie widział, ma jeszcze szansę. Miejsce ekspozycji: Muzeum Regionalne, ul. Sandomierska 1. Wystawa czasowa „Nie z tej ziemi. Maria Kozłowa (1910-1999)”.

Drugą wartą polecenia wystawą, jest wystawa fotografii „Roztoczańsko-Podkarpackie Wizje Natury”. To prezentacja fotograficzna członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Wystawa trwa również do 28 lipca. Możemy zobaczyć na niej bardzo ciekawe zdjęcia od fotografii dzikiej przyrody po makrofotografie kwiatów, owadów i zwierząt, obejmujące szeroką gamę stylów i spojrzenia na nasze „piękne okoliczności przyrody”.

Trzecia wystawa czasowa jest również poświęcona fotografii. Jest to druga edycja wystawy pokonkursowej „Podkarpacka Ikonosfera”. Do 15 września, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, przy ulicy Hutniczej 17, można podziwiać prace 22 autorów, którzy zmierzyli się z tematem wody, „postrzeganej w sposób wieloaspektowy i w odniesieniu do zasobów naturalnych oraz kulturowych województwa podkarpackiego, eksponującej unikalne cechy tożsamości regionu”. Warto się tam wybrać i zobaczyć, jak do tego tematu podeszli artyści. Woda została tu pokazana pod różnym kątem, często w bardzo nieoczywisty sposób. Gorąco polecamy.

Natomiast w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, można zobaczyć wystawę plenerową „Podróż w nieznane”. Wystawa potrwa do 1 września. Poświęcona jest miejscom polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Na kilkunastu planszach możemy przenieść się do wielu miejsc poza granicami Polski i poznać historie dzieł sztuki, architektury oraz bardzo ciekawych osób i artystów, którzy przyczynili się do propagowania polskiej sztuki i kultury.

W nadchodzących tygodniach można spodziewać się nowych wystaw czasowych. W te wakacyjne dni, w przerwie między grillami i labą, może to być dobrą alternatywą spędzenia wolnego czasu.

(dam)