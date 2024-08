Adoptując psa, wprowadzisz do swojego życia nie tylko radość, ale również wiernego towarzysza, który stanie się członkiem rodziny. Pieski czekają na Ciebie.

Balu to ok. 8-letni, średniej wielkości, miły pies. Balu jest niezwykle przyjazny do ludzi, bardzo ładnie chodzi na smyczy. Balu to idealny towarzysz dla osób lubiących spokojne spacery.

Melon to ok. 2-letni, nieduży psiak. Jest pełen energii, uwielbia spacery i kontakt z człowiekiem. Szukamy dla Melona spokojnego domu, bez małych dzieci, który zapewni mu odpowiednią ilość ruchu.

Kontakt w sprawie adopcji:

Psia Przystań, tel. 602-199-204

www.psiaprzystan.pl

Skrzaty to urocze szczeniaki. Mają około 2,5 miesiąca. Będą średniej wielkości pieskami. Są bardzo towarzyskie i przyjacielskie zarówno wobec ludzi, jak i innych zwierząt. Pilnie rozglądają się za domem.

Pepsi, śliczny ok. 3,5 miesięczny szczeniak. Jest wesoły i energiczny. Będzie średniej wielkości pieskiem. Kto pokocha słodziaka i da domek?

Kontakt w sprawie adopcji:

Zwierzęcy Zakątek

Tel. 533-327-300; 693-909-344