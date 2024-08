24 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyła się konferencja popularyzująca profilaktykę i edukację w zakresie zdrowia, na którą zaprosiła mieszkańców Stalowej Woli fundacja „Szeptus”.

Była to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę o istotne zagadnienia zdrowotne, które wpływają na nasze codzienne życie a także wymienić się doświadczeniami. W programie konferencji znalazły się kluczowe tematy związane z profilaktyką chorób nowotworowych.

– Zauważyliśmy, że jest potrzeba mówienia, jak ważna w naszym społeczeństwie jest profilaktyka chorób nowotworowych, także jak ważne jest mówienie o potrzebie opieki nad pacjentem w terminalnym stanie choroby, jak należy spoglądać na jego potrzeby, na jego emocje, na jego uczucia oraz jak należy patrzeć na jego bliskich, którzy towarzyszą mu w tym trudnym czasie – powiedziała Dorota Szymańska, prezes Fundacji Szeptus.

Podczas konferencji dr Jerzy Maciąg, specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii, podzielił się swoimi doświadczeniami oraz najnowszymi wynikami badań, zwracając uwagę na znaczenie wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia nowotworów skóry. Prowadzono także akcję profilaktyczną podczas, której lekarze dermatolodzy badali znamiona uczestników wydarzenia.

Konferencja „Od idei do działania” promowała świadomość zdrowotną, ale także integrowała różne instytucje zajmujące się opieką i wsparciem osób w potrzebie. Dzięki stoisku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczestnicy mogli zapoznać się z dostępnymi formami wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych, co jest niezwykle istotne w kontekście zaspokajania potrzeb tej grupy społecznej.

Z kolei stalowowolskie Amazonki prowadziły zajęcia dotyczące samobadania piersi. Dzięki praktycznym ćwiczeniom z użyciem fantomów, uczestnicy mogli nabyć umiejętności niezbędne do wczesnego wykrywania zmian, co jest kluczowe w walce z rakiem. Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli, oferując pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi, przyczyniła się do podniesienia świadomości na temat istotnych parametrów zdrowotnych, a także zachęcała uczestników do regularnych badań i dbania o swoje zdrowie.

Takie inicjatywy mają ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych, promując zdrowie, edukację oraz wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.