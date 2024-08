Niebawem ruszy przebudowa starego bloku operacyjnego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Inwestycja potrwa 7 miesięcy, a po jej zakończeniu w wyremontowanych pomieszczeniach będzie funkcjonował Pododdział Neurochirurgiczny.

– Jest to inwestycja na kwotę 5 mln 350 tys. zł. Tu mamy na myśli przede wszystkim roboty budowlane, instalacyjne i wyposażenie stałe. Natomiast łóżka i inne rzeczy będą w późniejszym czasie musiały być dokupione. Na przełomie roku, w styczniu, lutym to zadanie powinno być skończona. Jest to dla szpitala bardzo ważna inwestycja – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Wartość całego zadania to 5 mln 350 tys. zł, z czego 2 mln 597 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a pozostałą kwota – 2 mln 753 tys. zł będzie pochodziła z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

– To będzie poprawa bytu i poprawa warunków lokalowych, ale też poprawa jakości udzielanych usług dla pacjentów. Stary blok operacyjny był wyłączony w funkcjonowania więc ten remont nie zaburzy pracy oddziału, a później kiedy wejdą kolejne prace remontowe (w planach jest remont chirurgii i oddziału wewnętrznego) na poszczególnych oddziałach to będziemy tak też tutaj organizować tą pracę żeby świadczenia były w dalszym ciągu udzielane pacjentom – mówiła dyrektor szpitala Beata Barcicka-Kłosowska.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje całość robót związanych z przebudową części pierwszego piętra budynku Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, wraz z remontem i dostosowaniem dwóch klatek schodowych w zakresie oddymiania, a także wymianę okien i drzwi.

Zadanie swoim zakresem obejmuje też m.in roboty rozbiórkowe i budowlane, do tego wentylacja mechaniczna i klimatyzacja oraz wymiana wszelkich instalacji. W ramach przebudowy ma zostać rozbudowana instalacja gazów medycznych i wykonane elementy wyposażenia i technologii medycznej (panel nadłóżkowy jednostanowiskowy- 11 zestawów, kolumna przyłóżkowa jednostanowiskowa – 1 zestaw, kolumna przyłóżkowa dwustanowiskowa – 1 zestaw, kolumna anestezjologiczna – 1 zestaw, podnośnik sufitowy do transportu pacjentów 2 zestawy).

– Krok po kroku zwiększamy zakres naszej działalności, teraz będziemy mieli więcej łóżek, wszystko będzie w wyższym standardzie, w większym komforcie dla pacjentów i pracowników. Cały czas poszerzamy zakres naszej działalności, wprowadzamy nowe zabiegi, także wszystko idzie w dobrym kierunku – mówił lek. Jarosław Poleszczuk.

Z obecnych 12 łóżek w nowej lokalizacji liczba ta wzrośnie do 16.