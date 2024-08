W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy Stalowej Woli zebrali się na placu Piłsudskiego by oddać hołd bohaterom tamtych dni. Na placu przed MDK odśpiewano hymn Polski, był też Apel Pamięci i salwa honorowa. Zwieńczeniem obchodów był rajd ulicami miasta.

Powstanie Warszawskie wybuchło we wtorek, 1 sierpnia 1944 roku i było jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach naszej historii.

– Okrągła rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to zawsze moment, w którym szczególnie pamiętamy o niesamowitym zrywie patriotyzmu, wielkiej ofierze krwi, która została złożona dla naszej wolności. I to pięknie, że Stalowa Wola już od lat w taki sposób właśnie chce pamiętać, chce przywoływać tamte wydarzenia. A to co zawsze mnie w tym dniu wzrusza to oprócz samej historii, to także to, że jesteśmy razem w Stalowej Woli. To również zawsze obecność całych rodzin, szczególnie młodych osób, bo Powstanie Warszawskie pamiętajmy to przede wszystkim zryw młodych ludzi – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Już po raz trzynasty ulicami Stalowej Woli przejechał rowerowy Rajd Honoru. W ten sposób mieszkańcy hutniczego grodu oddali cześć bohaterom sierpniowego zrywu narodowego. Miejskie uroczystości rozpoczęły się chwilę przed godziną 17 kiedy to Piotr Rut przybliżył zgromadzonym historię Powstania Warszawskiego oraz przebieg 63–dniowej heroicznej walki o niepodległość. Punktualnie o godz. 17 rozległ się głos syren na pamiątkę godziny „W”.

Kiedy ucichły syreny na placu Piłsudskiego rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, odczytany został Apel Pamięci, była też salwa honorowa.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości ulicami miasta wyruszył peleton rowerowy. Tegoroczna trasa biegła następującymi ulicami: ul. 1 Sierpnia – MDK, ul. Kilińskiego, ul. Niezłomnych, ul. Ofiar Katynia, ul. Mickiewicza, ul. Żwirki i Wigury, ul. Poniatowskiego, ul. KEN, Al. Jana Pawła II, ul. Okulickiego, ul. Popiełuszki, ul. 1 Sierpnia/MDK.