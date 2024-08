Kolejna edycja Narodowego Czytania zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę, 7 września o godz. 11. Tym razem lekturą będzie „Kordian” Juliusza Słowackiego. Do wtorku 20 sierpnia mogą zgłaszać się chętni, którzy przeczytają fragmenty dzieła wybitnego poety.

– Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale też nad aktualnością „Kordiana”. Bo dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia – do klęski – czytamy w okolicznościowym liście, jaki prezydent RP Andrzej Duda wystosował zachęcając do udziału w Narodowym Czytaniu „Kordiana”.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w 2019 roku polskie nowele. Lekturą Narodowego Czytania 2020 była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, rok później „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, a w 2022 roku – w Roku Romantyzmu Polskiego – w całej Polsce i na świecie odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W 2023 roku czytane było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Juliusz Słowacki napisał Kordiana podczas pobytu w Szwajcarii. Utwór po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1834 roku w Paryżu i należy do najważniejszych dokonań literackich poety. Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara. Główny temat odnosi się jednak wprost do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków klęski wolnościowego zrywu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza wszystkich chętnych, którzy przeczytają fragmenty dzieła wybitnego poety.

Zgłoszenia przyjmowane są w Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, do wtorku, 20 sierpnia włącznie. Należy podać numer telefonu kontaktowego.