26 lipca policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli obchodzili swoje święto. Podczas uroczystej zbiórki wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe.

Obchody Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Msza była odprawiana w intencji policjantów oraz pracowników policji, co podkreśla wagę ich służby i poświęcenia.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Spółdzielczym Domu Kultury i była przeprowadzona w formie zbiórki. Rozpoczęto od złożenia meldunku oraz wprowadzenia sztandaru jednostki.

Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli inspektor Janusz Śnios. Podziękował wszystkim policjantom za ich trud i ciężką pracę oraz sumienną służbę. Następnie wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Akty mianowania wręczyli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, podinspektor Piotr Stępka, oraz Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli, inspektor Janusz Śnios. W tym roku otrzymało je 59 funkcjonariuszy stalowowolskiej jednostki. W korpusie aspirantów mianowanych na wyższy stopień zostało 18 funkcjonariuszy, a w korpusie podoficerów 21, natomiast w korpusie szeregowych 20 funkcjonariuszy.

Podinsp. Piotr Stępka w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jarosława Tokarczyka pogratulował awansowanym policjantom oraz złożył im życzenia z okazji ich święta.

– Każda jednostka ma swój sztandar i jest on wyjątkowy, bo na nim jest napisane „Bóg Honor Ojczyzna”. Jeżeli wierzymy w te trzy słowa to nigdy nie popełnimy błędu, to wam gwarantuję. Pamiętajcie, że jeśli podejmując decyzje będziecie kierować się tymi słowami i naszą biało-czerwoną flagą to się nigdy nie pomylicie. Pamiętajcie także o tym, że jako wasi przełożeni zawsze stoimy za wami chociaż zdarza wam się popełniać błędy, tak jak każdemu z nas, ale ten tylko nie popełnia błędów co nic nie robi. Ja o tym pamiętam, pamięta o tym komendant wojewódzki, pamięta o tym wasz komendant powiatowy dlatego zawsze was broni i zawsze za wami stoi i za to chciałbym podziękować komendantom. Życzę Wam samych sukcesów, samych awansów i pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć. Wszystkiego dobrego.

Życzenia policjantom w dniu ich święta złożyli również przybyli na uroczystość przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich. Była to okazja do podkreślenia ciężkiej pracy i zaangażowania policjantów w codziennej służbie na rzecz społeczności lokalnej.