Miasto Stalowa Wola przy wsparciu środków europejskich poprawi dostępność budynków urzędu miasta oraz budynku ambulatorium dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów. Zadanie zakłada także refundację kosztów poniesionych przy pracach związanych z poprawą dostępności w jednej z placówek edukacyjnych. Będzie także nowa strona internetowa dla miejskiej placówki medycznej.

Gmina Stalowa Wola realizuje projekt pod nazwą „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, Działanie FEPK. 05.03 Dostępność.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w gminie Stalowa Wola dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Projekt obejmuje realizację 4 zadań tj. refundację wydatków poniesionych przez miasto na prace remontowo – budowlane dostosowujące Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Drugie zadanie dotyczy poprawy dostępności budynków Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7, Wolności 9 oraz Kwiatkowskiego 1. Likwidacja barier w budynkach nastąpi m.in. poprzez wykonanie na każdej kondygnacji toalet dla osób z niepełnosprawnościami, remont schodów wraz z przebudową pochylni zewnętrznej, wykonanie linii naprowadzających oraz pól uwagi, zakup krzesła ewakuacyjnego, zakup przenośnych pętli indukcyjnych czy budowę windy.

Kolejne dwa zadania dotyczą działań prowadzonych w ambulatorium. W ramach projektu zaplanowano m.in.: budowę windy zewnętrznej wraz wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych do wiatrołapu i wewnętrznych z wiatrołapu do holu, przebudowę oświetlenia, remont schodów zewnętrznych poprzez dostosowanie barierek, zastosowanie tzw. furtki bezpieczeństwa oraz oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów, dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymianę na korytarzach drzwi odcinających ciągi komunikacyjne, remont klatki schodowej łączącej poziom pierwszy z poziomem drugim, wyposażenie budynku w udźwiękowione plany tyflograficzne czy zakup przenośnych pętli indukcyjnych. W planach jest także utworzenie nowej strony internetowej SP ZOZ spełniającej standardy dostępności cyfrowej. Projekt realizowany będzie do końca 2025 roku. Wartość projektu to 3 952 146,90 zł, z czego dotacja z Funduszy Europejskich opiewa na 2 671 135,32 zł.