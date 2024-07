Nawet niewielki skrawek ziemi przy bloku może stać się zieloną oazą, miejscem, gdzie można usiąść na chwilę, odetchnąć, pogadać z sąsiadami albo po prostu nacieszyć oczy kolorowymi kwiatami. Dowodem na to jest społeczna inicjatywa kilku mieszkańców bloku przy ulicy Rzeszowskiej.

Blok numer 2 przy ulicy Rzeszowskiej usytuowany jest w rogu osiedla. Jego czwarta, ostatnia klatka znajduje się przy końcu osiedlowej działki. Przez lata teren przed klatką był zaniedbany, rosło co chciało i jak chciało. W dodatku w bliskim sąsiedztwie zlokalizowany jest osiedlowy śmietnik, więc jak mówią mieszkańcy – nawet szczury tu biegały. Po prostu miejsce, którym nikt się nie zajmował, oddalone od centrum osiedla, a skoro na uboczu, to mogło denerwować tylko tych, którzy mieszkają w tej klatce. Brzydki zakątek, który szybko się mija, a z czasem nawet przestaje zwracać na niego uwagę. Tak było, ale do czasu. Wszystko zmieniło się 3 lata temu za sprawą dwóch mieszkańców – Mariana Buchańca i Stanisława Rogali. Panów wspierały małżonki.

Sami to zmienili

Zaniedbany teren tuż przy klatce nie spodobał się nowemu lokatorowi bloku, który zamieszkał tu wraz z żoną.

– Mieszkam cztery lata w Nisku, bo ja jestem z innych stron, ale tak się złożyło, że tu zamieszkałem z żoną – opowiada „Sztafecie” pan Marian. To on był inicjatorem zamienienia tego brzydkiego kawałka „zieleni” w coś ładniejszego, bardziej przyjaznego i kojącego.

Pomysł stworzenia ogródka spodobał się, i tak w czwórkę zaczęli przeobrażać ten zakątek. Podział ról był prosty – panowie do prac cięższych, panie do lżejszych.

– Pomyśleliśmy sobie, zrobimy tu coś, żeby było ładnie – wspomina Marian Buchaniec.

Pracy było całkiem sporo. Teren, który chcieli zagospodarować, był nie tylko zarośnięty i zaśmiecony, wymagał również wyrównania, nawiezienia ziemi. – Tu była tylko trawa, chwasty, trochę śmieci – opowiada. – Ziemię wywoziliśmy, trawę kupowaliśmy, żony kupowały kwiaty, bo one wiedzą jakie, my ziemię pomagaliśmy im przywieźć. Pomagamy im zakopać, przekopać, takie cięższe prace wykonujemy.

Wszystko finansowali sami, za własne pieniądze kupowali rośliny do nasadzeń, czy nasiona traw. – Raz tylko dostaliśmy od naszej spółdzielni worek ziemi pod kwiatki, tyle – słyszymy od pana Mariana, gdy pytamy o pomoc ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej.

Teraz jest ogródek

Panie dbają żeby stale coś kwitło. Nadal kupują kwiatki, dosadzają, uzupełniają. Ogródek jest podlewany. Panowie natomiast sami koszą trawę, żeby mieć pewność, że nic nie zostanie uszkodzone. – Kosi się co chwilę, jak ja nie mogę, to sąsiad, wspólnie to robimy – opowiada pan Marian. – Jesienią to tu jeszcze dynie wykładamy. Zimą ubieramy w światełka tego małego świerczka, pięknie to wygląda, widać go z daleka.

Efekt ich prac cieszy oczy. Brudny zaniedbany narożnik osiedla stał się barwnym, kwitnącym zakątkiem, prawdziwym ogródkiem. Z czasem kącik zyskał jeszcze meble ogrodowe, które też oczywiście zostały wykonane własnym sumptem przez pana Stanisława. Podobnie jak skrzynki na kwiaty.

– Kupiliśmy materiały i zrobiliśmy te stołki, ławkę, skrzynki na kwiaty. W to więcej pracy włożył Stanisław, ja pomagałem jak mogłem. Staramy się razem, w jednym miesiącu może więcej on zrobi, w innym ja, kto ma więcej czasu, ale wspólnie to utrzymujemy. Ogródek potrzebuje czasu, a my jesteśmy emerytami, mamy czas – mówi Marian Buchaniec.

Pytamy o reakcje pozostałych lokatorów bloku na ich inicjatywę. – Chwalą. Jak przychodzą ze śmieciami to mówią, że ładnie zrobiliśmy – słyszymy od pana Mariana.

W ogródku jest też miejsce, w którym stale jest wystawiona woda dla zwierząt, korzystają z niej koty i ptaki.

Ładny widok szpeci jedynie osiedlowy śmietnik. Wprawdzie posadzone są przy nim tuje, ale jeszcze nie wyrosły na tyle żeby skryć jego „uroki”. Mieszkańcy mają nadzieję, że spółdzielnia pomyśli o jakiejś estetycznej ściance zasłaniającej śmietnikowy bałagan.