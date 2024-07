Rafał Weber został wybrany na przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu TAK dla budowy drogi S74. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie budowy i rozwoju tej kluczowej infrastruktury drogowej, która ma znaczenie dla komunikacji i rozwoju regionu.

– Zostałem wybrany przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu TAK dla budowy drogi ekspresowej S74. Dziękuję członkom zespołu za zaufanie. Ta funkcja jest dla mnie bardzo istotna, daje bowiem realne narzędzia nadzoru procesu realizacji koniecznej dla rozwoju Podkarpacia drogi.

Przypomnę, że obecny rząd już raz zrezygnował z wykonania S74. W 2012 roku przerwane zostały prace przygotowawcze dla strategicznego odcinka Opatów – Nisko i dopiero za naszych rządów powróciliśmy do kontynuacji procesu inwestycyjnego. Zapewniliśmy środki finansowe – na odcinek Opatów – Nisko 3,4 mld i wskazaliśmy do decyzji środowiskowej odpowiedni przebieg, tzw wariant społeczny. Wariant najmniej kontrowersyjny, na który szczególnie przychylnie patrzą samorządy naszego regionu.

Nie można tej pracy zmarnować. S74 to kluczowa dla Stalowej Woli i całego regionu trasa. Połączenie nas z centralną Polską zapewni sprawny transport i kolejne wpięcie w system dróg szybkiego ruchu. Z S74 będziemy osiągać ogromne korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Podobnie jak dzieje się to w przypadku zbudowanej przez nas Via Carpatii.

Dopilnowanie wykonania S74 jest dla mnie bardzo istotnym celem. Decyzja środowiskowa nie została jeszcze wydana, co jest niepokojące, dlatego wkrótce zwołam posiedzenie, na którym poznamy aktualny harmonogram prac na odcinku Opatów – Nisko. Porównamy obecny z tym, który założyliśmy z Ministrem Andrzej Adamczyk i zweryfikujemy czy nie ma opóźnień – napisał na swoim profilu na FB Rafał Weber.