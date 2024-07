– Jesteśmy na etapie końca burzenia i zaczynamy budować – tak Jacek Nowicki, prezes zarządu PSS Społem w Stalowej Woli, kwituje obecny stan generalnej przebudowy sklepu nr 18, czyli popularnego „Luksa”. – Niespodzianki? A nie widać? Musieliśmy zmienić poważnie koncepcję modernizacji, bo docieplenie istniejących ścian okazało się niemożliwe. Pod blachą był tylko stary gips i papier. Teraz będzie nowoczesna elewacja wentylowana – dodaje.

Tu, gdzie jeszcze kilka tygodni temu był sklep, pozostała tylko oryginalna stalowa konstrukcja. A z tyłu wyrastają już murowane pomieszczenia nowego zaplecza. Z podłogi zaś kable nowej instalacji. ciągną się też pod dachem. Ekipy remontowe uwijają się w różnych miejscach dawnego „Luksa”. Zniknęła całkowicie stara posadzka, na nową przyjdą jeszcze wyrównawcze warstwy. Licząc od 17 czerwca, wykonawca ma 90 dni na zakończenie prac.

– Pod koniec tego tygodnia przyjeżdża firma z Krakowa, która zacznie montować nowoczesną elewację wentylowaną. To najnowsze rozwiązanie, które jako jedyne jest teraz możliwe, bo budynek nie miał klasycznych fundamentów, stał na słupach. Na szczęście oryginalna stalowa konstrukcja jest zdrowa, w bardzo dobrym stanie, więc zamontujemy ściany wentylowane, czyli zbudowane z kaset wypełnionych wełną mineralną, a na zewnątrz pokryte płytami elewacyjnymi – mówi „Sztafecie” prezes Nowicki.

Od strony Rossmanna spadzisty dach (nie będzie tu już żadnych pośrednich daszków) doprowadzony zostanie do poziomu obecnej rampy wyładowczej dla towarów. To z tej strony zamontowane też zostaną panele fotowoltaiczne. Zmieniona technologia docieplania ścian będzie droższa, ale „Społem” liczyło się, że remont odsłoni różne konstrukcyjne „niespodzianki”.

– Z tego remontu wyłoni się praktycznie nowy budynek. Niespodzianką in plus jest natomiast stan stalowej konstrukcji budynku. Fachowcy orzekli, że dzisiaj nie używa się już do tego tak dobrej stali. Ale też dzięki temu nie musieliśmy wyburzać całego budynku, szkielet pozostał, a my zabudujemy na nim nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń – dodaje Jacek Nowicki.

Oprócz nowej bryły i elewacji budynku, całkowicie zmodernizowane będzie też jego wnętrze (nowe regały, lada mięsna, oświetlenie, urządzenia chłodnicze itd.). Stylowo „Lux” ma przypominać „Justynę” – sklep „Społem” przy ul. Poniatowskiego. Po remoncie, do swoich lokali wynajmowanych w budynku sklepu, powrócą, poza bankiem, wszyscy dotychczasowi najemcy.

Koszt netto prac budowlanych, fotowoltaiki i nowego wyposażenia „Luksa” to ok. 3,5 mln zł. Pójdą na to m.in. wszystkie pieniądze, jakie PSS „Społem” dostała od miasta za niedawną sprzedaż budynku „Arkadii” (blisko 2,6 mln zł).

– Razem z wykonawcą zrobimy wszystko, by do końca września sklep udostępnić klientom. Informacja kiedy dokładnie to nastąpi, zostanie podana na początku września. Ale jeśli się okaże, iż wykonawca będzie musiał przedłużyć prace na zewnątrz budynku, np. przy elewacji, dachu czy fotowoltaice, to być może te ostatnie prace będą trwały jeszcze po otwarciu sklepu – zastrzega się prezes Nowicki.